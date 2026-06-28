El furioso descargo de Nicolás Occhiato tras el ingreso de una "periodista" a la mansión de Luzu TV: "Violento"

En las últimas horas, el escándalo que sacudió la estadía del equipo de Luzu TV en Miami sumó un nuevo capítulo. Luego de que se viralizara el video del altercado con una mujer que ingresó sin permiso a la mansión que habitan durante su cobertura del Mundial 2026, Nicolás Occhiato rompió el silencio a través de sus redes sociales para dar detalles del tenso momento.

A través de su cuenta personal, el conductor de Nadie dice nada expresó su indignación frente a la violación de su privacidad y relató paso a paso cómo se desencadenó el conflicto en el interior de la lujosa residencia.

"Se metió sin autorización" La queja de Occhiato ante la situación ocurrida. X / @NicolasOcchiato Según el descargo de Occhiato, la situación fue descubierta de manera abrupta por otra de las figuras del canal. "Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta 'periodista' de Primicias Ya", relató el conductor, identificando por primera vez el medio al que presuntamente pertenecía la intrusa.

El creador de Luzu TV fue tajante al desmentir la versión inicial de la mujer, quien en los videos virales aseguraba haber sido invitada a pasar por un joven. "Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros", sentenció para echar por tierra cualquier excusa.

Ante el insólito escenario, Occhiato explicó cuál fue su reacción y denunció las verdaderas intenciones detrás del accionar de la cronista, quien inmediatamente sacó su celular para registrar el momento: "Ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos".