La productora Jotax se expresó tras la polémica entre Nicolás Occhiato y una periodista: "Error humano"

Una periodista ingresó a la casa que Nicolás Occhiato alquiló en Miami con los integrantes de Luzu TV y la productora lanzó un fuerte comunicado.

Nicolás Occhiato discutió con una periodista que ingresó a la casa en Miami.

En las últimas horas se viralizó una fuerte discusión entre una periodista y Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV. Todo sucedió en Miami, lugar en el que el equipo de Nadie Dice Nada alquiló una casa para hacer un especial en medio de la Copa del Mundo 2026.

Al ver a esta persona dentro de la lujosa mansión, Occhiato fue al frente y la confrontó, dejándole muy en claro que estaba irrumpiendo en una propiedad privada. Finalmente, desde la productora Jotax emitieron un comunicado pidiendo disculpas por lo sucedido.

"En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y posterior difusión de esas imágenes", expresaron en el inicio.

El comunicado de Jotax tras la polémica entre Nicolás Occhiato y una periodista El escrito de la productora tras la tensa situación que involucró a una periodista y a Nicolás Occhiato. Foto: Instagram / @jotax.digital. Luego agregaron que "lo sucedido fue consecuencia de un error humano. Una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos. Esas imágenes no debieron obtenerse ni difundirse. Lo reconocemos como un error".