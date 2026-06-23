"Están necesitando uno": el irónico cruce entre un hincha y Nicolás Occhiato que expuso la polémica de Luzu TV

Un abogado oriundo de Tigre sorprendió al equipo del móvil con un comentario en vivo que hizo alusión a la reciente salida de Florencia Peña.

La cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos continúa dejando momentos inesperados. En las horas previas al encuentro entre la Selección Argentina y Austria, el equipo de Luzu TV se encontraba realizando un móvil desde las inmediaciones del Dallas Stadium para dialogar con los simpatizantes. En ese contexto, una entrevista derivó en una chicana hacia la propia señal de streaming.

En ese contexto, Nicolás Occhiato se acercó a conversar con Esteban, un hincha oriundo de la localidad bonaerense de Tigre que aguardaba el inicio del encuentro mundialista. Según relató el propio entrevistado al comienzo de la nota, se encontraba acompañado por una gran comitiva integrada por familiares y amigos, sumando un total de veinte personas en las afueras del estadio.

El momento viral: "Estás necesitando uno" En un principio, el hombre mantuvo un perfil más reticente e incluso advirtió al equipo que no se caracterizaba por su rapidez para los chistes o el ida y vuelta televisivo. Sin embargo, la dinámica de la entrevista cambió de rumbo cuando Marcos Giles comenzó a bromear con él, lo que generó un ambiente de mayor confianza y soltura frente a la cámara.

El momento de mayor impacto ocurrió cuando Occhiato le consultó por su ocupación profesional. Tras responder que se dedicaba a la abogacía, el hincha no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia a los recientes conflictos de la empresa. "Están necesitando a uno", remató el entrevistado, despertando la risa de todos.