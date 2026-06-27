Una conocida periodista destrozó a Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán: los furiosos posteos
La periodista no dudó en apuntar contra el panelista de El Trece y las publicaciones se viralizaron en redes sociales.
Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán y cercano al círculo de Mauro Icardi y la China Suárez, fue apuntado por una excompañera. El cruce se dio en redes sociales y se viralizó al instante, ya que la periodista contó detalles muy fuertes sobre la etapa en el que trabajaron juntos.
"Nada más feo (y tengan cuidado): la gente ingrata, sin códigos, trepa, mentirosa y oscura", escribió en la red social X (antes Twitter) Gustavo Méndez. Minutos después, Naiara Vecchio le contestó fuertemente e hizo estallar el escándalo.
"El que te cortaba si estabas en contra de su pensamiento (como en mi último programa de La Posta), el que pedía que lo citen y repetía mis documentos como propios. Ya ni te eligen ni las fuentes porque terminas perjudicándolas. Quizás el oscuro sos vos. Crecí desde que me alejé", expresó en respuesta a la publicación.
La periodista destrozó a Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán
Luego, agregó: "Si te la bancás tanto con las mujeres, sé directo y claro, poné nombre y apellido. No incentives el hate en grupos de descerebrados, se supone que sos periodista. Uno agradece a quien lo ayuda, no a los compañeros que te ensucian en grupos de hate y retuitean de espaldas.Códigos?".
El periodista había compartido que se enteró "a través de la que le hace mandados (a Wanda) que me van a mandar una carta documento". En esta oportunidad, Vecchio fue tajante: "Mandados dar información? ¿Cómo la das vos? ¿Por qué no me arrobás? Sé claro como periodista porque el que tiene un bozal legal por insinuar la existencia de un video de las menores de Wanda Nara y Mauro Icardi sos vos".