Una conocida periodista destrozó a Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán: los furiosos posteos

La periodista no dudó en apuntar contra el panelista de El Trece y las publicaciones se viralizaron en redes sociales.

Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán y cercano al círculo de Mauro Icardi y la China Suárez, fue apuntado por una excompañera. El cruce se dio en redes sociales y se viralizó al instante, ya que la periodista contó detalles muy fuertes sobre la etapa en el que trabajaron juntos.

"Nada más feo (y tengan cuidado): la gente ingrata, sin códigos, trepa, mentirosa y oscura", escribió en la red social X (antes Twitter) Gustavo Méndez. Minutos después, Naiara Vecchio le contestó fuertemente e hizo estallar el escándalo.

"El que te cortaba si estabas en contra de su pensamiento (como en mi último programa de La Posta), el que pedía que lo citen y repetía mis documentos como propios. Ya ni te eligen ni las fuentes porque terminas perjudicándolas. Quizás el oscuro sos vos. Crecí desde que me alejé", expresó en respuesta a la publicación.

La periodista destrozó a Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán Naiara Vecchio, la periodista que apuntó contra Gustavo Méndez. Foto: X / @NaiVecchio. Luego, agregó: "Si te la bancás tanto con las mujeres, sé directo y claro, poné nombre y apellido. No incentives el hate en grupos de descerebrados, se supone que sos periodista. Uno agradece a quien lo ayuda, no a los compañeros que te ensucian en grupos de hate y retuitean de espaldas.Códigos?".