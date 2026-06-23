El motivo por el que la FIFA le anuló la credencial a un periodista paraguayo y lo echó del Mundial 2026

La FIFA revocó la acreditación del periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera para la cobertura del Mundial 2026 , luego de considerar que realizó “repetidos ataques personales y comentarios despectivos” contra el árbitro salvadoreño Iván Barton y otros oficiales del organismo.

La sanción se produjo tras la transmisión del partido entre Paraguay y Turquía, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D, que terminó con victoria guaraní por 1-0 gracias al gol de Matías Galarza.

El episodio que desató la reacción del relator fue la expulsión de Miguel Almirón, quien vio la tarjeta roja por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival, una de las nuevas disposiciones implementadas por la FIFA durante esta Copa del Mundo .

La decisión arbitral generó una fuerte indignación en Vera, quien durante la transmisión realizó duros comentarios contra Barton, la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

A raíz de esas expresiones, el organismo rector del fútbol mundial resolvió cancelarle la credencial por el resto del Mundial 2026 , por lo que el periodista ya no podrá realizar coberturas vinculadas al torneo para las plataformas del grupo de medios paraguayos.

Además, la medida le impide ingresar a los estadios de la Copa del Mundo en calidad de periodista, aunque no quedó precisado si también se le prohibirá asistir a los partidos como espectador.

El Grupo ABC, medio para el que trabajaba Vera, informó que fue notificado por la FIFA y por la empresa licenciataria de transmisiones y confirmó que desafectó al relator de la cobertura oficial del torneo y de los programas relacionados con la competencia.

De todos modos, la empresa paraguaya calificó la sanción como “extrema y manifiestamente desproporcionada”, al remarcar que se trató de una falta primaria, reconocida de inmediato y por la que el periodista ofreció disculpas formales.

Vera también publicó un video en sus redes sociales en el que admitió su error y se mostró afectado por la decisión: “Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo”, expresó el comunicador.

El caso generó repercusión en Paraguay y provocó el pronunciamiento de organizaciones periodísticas, que cuestionaron la dureza de la sanción y pidieron que la FIFA revise la medida.

Mientras tanto, la polémica quedó instalada en pleno Mundial, en medio del debate por las nuevas reglas de conducta impulsadas por el organismo y por el límite entre la sanción disciplinaria, el derecho al trabajo y la libertad de expresión en una cobertura deportiva internacional.