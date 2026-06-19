Argelia emitió una queja formal a la FIFA por el arbitraje ante Argentina: las 2 jugadas que protestaron

Con una clase magistral de fútbol de Lionel Messi , la Selección argentina venció sin atenuantes por 3-0 a Argelia el pasado martes en el debut del Mundial 2026 . Y pese a que la superioridad de la vigente campeona del mundo fue inobjetable, del otro lado quedaron molestos con el accionar arbitral.

Este viernes, poco más de 48 horas después del partido disputado en Kansas City, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja formal ante la FIFA , aduciendo que fueron perjudicados por el juez polaco Szymon Marciniak y el VAR, y señalaron dos jugadas bien concretas.

Una de ellas, probablemente la que más polémica generó, fue a los 32 minutos cuando Messi le cometió una falta por atrás a Aissa Mandi . Por esta acción, que fue mencionada incluso por el DT Vladimir Petkovic en conferencia de prensa , los Zorros del Desierto reclamaron que el 10, que salió indemne, debía ser expulsado.

Circuló en redes sociales la foto del botín de Leo raspando la pantorrilla del defensor rival y muchos detractores del mejor jugador de todos los tiempos apuntaron a la peligrosidad del impacto. Sin embargo, al ver el video de la jugada en movimiento, se nota con claridad que la infracción no fue tan fuerte y que la Pulga intenta sacar el pie al darse cuenta que podía llegar a lastimar al jugador contrario. De todos modos, la controversia quedó instalada.

La otra falta se dio más cerca del final, a los 77', cuando protestaron que Alexis Mac Allister le dio una codazo en el rostro al volante Ibrahim Maza , quien se quedó un rato en el suelo tras recibir el impacto. En el caso del futbolista del Liverpool, al igual que con el capitan argentino, tampoco recibió siquiera tarjeta amarilla.

En el descargo, la FAF expresó su disconformidad también con el VAR, ya que señaló que ninguna de las dos jugadas fue correctamente revisada, ya que de ser así, Argentina debería haberse quedado con 9 hombres en cancha. Sin embrago, la FIFA aún ha emitido ninguna respuesta oficial, y este tipo de reclamos tampoco suelen traducirse en acciones concretas por parte del ente madre, por lo que no se espera que este caso sea la excepción.

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