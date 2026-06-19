La advertencia del capitán de Austria antes de enfrentar a la Selección argentina: "Además de Messi, tienen jugadores realmente excelentes"

David Alaba, capitán de Austria, palpitó el choque ante la Albiceleste y lo lleno de elogios, aunque también anticipó que será un desafío de máxima exigencia.

David Alaba, referente absoluto de la Selección de Austria, palpitó el cruce ante la Selección argentina por el Mundial 2026 y dejó en claro que el conjunto europeo ya estudia en detalle a los dirigidos por Lionel Scaloni. Tras el triunfo 3-1 ante Jordania en el debut, el defensor del Real Madrid valoró el nivel del rival que tendrán enfrente en la segunda fecha del Grupo J.

El capitán austríaco siguió de cerca la contundente victoria argentina por 3-0 frente a Argelia, donde Lionel Messi se lució con una actuación estelar. Sin embargo, Alaba remarcó que el peligro del campeón del mundo no se reduce únicamente a su máxima figura.

El capitán de Austria llenó de elogios a la Selección argentina “No es ningún secreto el tipo de jugador que es Messi, tampoco que los actuales campeones del mundo son un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol. Sabemos perfectamente a qué rival nos vamos a enfrentar”, expresó el defensor en conferencia de prensa.

David Alaba llenó de elogios a la Selección argentina y palpitó el choque contra los campeones del mundo. EFE En ese sentido, el zaguero del Real Madrid fue más allá del análisis individual y destacó el funcionamiento colectivo de la Albiceleste: “Además de Messi, tienen jugadores realmente excelentes. Como equipo han demostrado lo fuertes que son”, agregó, dejando en claro el respeto por el conjunto de Scaloni.