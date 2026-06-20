El curioso motivo médico por el que la FIFA no quiso que México y Corea del Sur jueguen con camisetas verdes y rojas

En el partido México-Corea, ambas selecciones debieron utilizar sus uniformes alternativos por una importante medida impulsada por la FIFA.

Con la victoria por la mínima ante Corea del Sur, México se convirtió en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, asegurando además el primer puesto de la Zona A con una fecha de antelación. Sin embargo, horas después del partido se conoció un detalle extrafutbolístico que llamó la atención.

Muchos hinchas se sorprendieron al ver que ninguno de los dos seleccionados utilizó su camiseta titular. La Tri, acostumbrado a vestir de verde, salió a la cancha con su uniforme alternativo negro, mientras que los asiáticos dejaron de lado su tradicional casaca roja y lucieron una versión violeta inspirada en su flor nacional.

El trasfondo detrás del México-Corea con camisetas alternativas Aunque este tipo de cambios suelen responder a cuestiones de contraste entre uniformes, exigencias televisivas o decisiones comerciales, en este caso hubo un motivo adicional que la FIFA viene aplicando desde hace varios años: facilitar la visualización del partido para las personas con daltonismo.

México y Corea jugaron con sus camisetas alternativas por una medida que responde a las personas con daltonismo. EFE La experiencia que marcó un antes y un después ocurrió en el Mundial de Rusia 2018. Tras el partido inaugural entre el seleccionado local y Arabia Saudita, el organismo detectó que, en determinadas transmisiones, la combinación de camisetas rojas y verdes podía resultar muy difícil de distinguir para quienes padecen ciertos tipos de daltonismo.

Por ese motivo, el máximo organismo del fútbol decidió evitar que México y Corea jugaran con sus colores tradicionales. La intención fue eliminar cualquier inconveniente de percepción visual y hacer que el encuentro fuera más accesible para todos los espectadores.