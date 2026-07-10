Donald Trump afirmó que el alto el fuego con Irán "se terminó" pero aceptó continuar las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que su administración aceptó continuar las negociaciones con Irán, aunque dejó en claro que, a su entender, el alto el fuego entre ambos países ya no está vigente.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo: "Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego se ha terminado".

La declaración llega en un contexto de creciente tensión, luego de una serie de enfrentamientos registrados en los últimos días entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

La tregua, alcanzada el 8 de abril , había puesto fin a varias semanas de enfrentamientos originados tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes. Sin embargo, el cese de hostilidades comenzó a deteriorarse por una sucesión de incidentes militares de menor escala que terminaron reavivando el conflicto.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada esta semana, Trump ya había anticipado que consideraba finalizado ese acuerdo y lanzó duras críticas contra las autoridades iraníes. Además, acusó a Teherán de incumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Nuevos ataques en Medio Oriente

En paralelo al cruce diplomático, ambos países protagonizaron nuevos episodios militares. Según informó el Pentágono, Estados Unidos realizó bombardeos contra instalaciones estratégicas vinculadas a la capacidad iraní para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Washington sostiene que Irán incrementó las maniobras de hostigamiento contra buques comerciales, incluyendo disparos y acciones de interdicción que elevaron el riesgo para el tránsito internacional.

Como respuesta, Teherán lanzó ataques con drones y misiles contra activos estadounidenses ubicados en distintos países de Medio Oriente.

Siguen las negociaciones

Pese al recrudecimiento de las operaciones militares, Trump aseguró que mantiene abierta la vía diplomática. El mandatario adelantó que continuará trabajando junto a su enviado especial, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner, quienes participan de los contactos con representantes iraníes. No obstante, remarcó que la continuidad del diálogo dependerá de la voluntad de Teherán de regresar a la mesa de negociaciones.

Desde el gobierno iraní, en cambio, sostienen que fue Washington quien incumplió los compromisos asumidos, especialmente en materia de seguridad regional y del alcance del alto el fuego.