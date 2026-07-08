Análisis: Trump no tiene otra opción que dialogar con Irán, pese a sus amenazas y los nuevos ataques

Las últimas declaraciones de Donald Trump sobre Irán y sobre un posible acuerdo negociado deben tomarse en serio, ya que, al fin y al cabo, es el presidente de Estados Unidos.

Esto fue lo que dijo en la cumbre de la OTAN en Turquía.

"Ya no quiero tener nada que ver con ellos, son escoria. ¿Sabes lo que es la escoria? Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son gente cruel y violenta".

Y añadió: "Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían. Por lo que a mí respecta, esto se acabó".

¿Pero serán estas sus últimas palabras sobre el tema? Desde luego que no.

Trump no ha dejado de comentar la guerra y el memorando de entendimiento (MOU) que se está negociando.

Sus declaraciones han oscilado desde las proclamas de victoria hasta las amenazas de aniquilar la civilización iraní, pasando por el apoyo a las negociaciones.

Trump reafirmó más tarde sus últimas amenazas, diciendo que Estados Unidos "probablemente les dará otro golpe más duro esta noche", y añadió: "Les di una pequeña advertencia. Les vamos a dar otro golpe duro esta noche".

Este miércoles, el Mando Central de EE.UU. informó que estaba realizando nuevos ataques contra Irán y Teherán advirtió que responderá "con valentía".

La capacidad de Estados Unidos para atacar a Irán y causarle graves daños es indiscutible.

Sin embargo, lo que no ha logrado es doblegar la voluntad del régimen y que renuncie a cualquiera de sus demandas fundamentales, empezando por el control de la navegación a través del estrecho de Ormuz.

EPA

En medio de su último ataque verbal, dejó entrever que continuarán las conversaciones, que se encuentran suspendidas mientras Irán celebra varios días de exequias por su anterior líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, abatido por Israel y Estados Unidos el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

Se le preguntó a Trump si el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, y por extensión algunos de los aliados árabes de Estados Unidos en el Golfo, significaba que las conversaciones entre ellos habían terminado.

Refiriéndose a sus principales negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, dijo: "No me importa, pueden hablar. Pero creo que están perdiendo el tiempo".

Luego, sobre el régimen iraní: "Son un grupo de mentirosos".

Esto puede interpretarse como otra admisión de que el presidente de Estados Unidos, a pesar de su fanfarronería, no tiene mejor opción que la negociación.

Junto a Israel, Estados Unidos intentó, sin éxito, destruir el régimen iraní.

Pero el proceso de negociación es frágil. Una fuente entre los mediadores que intentan que funcione describió lo sucedido como "un revés, sin duda".

Se dice que el ambiente es "muy tenso".

Es una forma diplomática de decir que los acontecimientos de los últimos días constituyen un telón de fondo terrible para las conversaciones entre dos potencias que no confían en absoluto en que la otra cumpla su palabra si se llega a un acuerdo.

La determinación del régimen

En el centro de los últimos intercambios militares entre Irán y Estados Unidos se encuentra la determinación del régimen de Teherán de no volver a la situación anterior al ataque estadounidense e israelí del 28 de febrero.

El régimen está decidido a mantener el control del estrecho de Ormuz.

La capacidad de impedir el transporte marítimo de bienes esenciales para el mundo, incluyendo una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, le otorga un control absoluto sobre la economía mundial.

Es un arma mucho más útil que la posibilidad de desarrollar un arma nuclear.

NurPhoto via Getty Images El funeral del difunto líder supremo de Irán, Alí Jamenei, se celebró esta semana tras su muerte en un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel.

Irán no aceptará ceder el control del estrecho de Ormuz. Por eso está dispuesto a arriesgar el memorando de entendimiento —que incluye posibles incentivos para Irán— para dejar claro que no hay vuelta atrás.

Está dispuesto a arriesgarse a una guerra continua para proteger lo que considera sus derechos estratégicos en el estrecho.

El régimen de Teherán se ha envalentonado ante el fracaso de Estados Unidos e Israel en su intento de destruirlo.

Los ritos funerarios del líder supremo asesinado durante el lanzamiento de su campaña han demostrado que el régimen islámico cuenta con un sólido núcleo de apoyo.

La oposición interna no ha desaparecido. Pero el uso despiadado de la fuerza por parte del régimen para reprimir las protestas, causando la muerte de miles de personas en enero por manifestarse en las calles, hace que mantenga un perfil bajo.

Si se logra frenar la escalada de tensiones entre ambas partes, los mediadores involucrados en el proceso de negociación creen que es posible alcanzar un acuerdo con Irán que permita el tránsito marítimo por el estrecho.

Este acuerdo debería formar parte de uno más amplio que descongele los activos iraníes en el extranjero, permita a Irán vender su petróleo y, lo que es fundamental para el régimen, reconozca la autoridad de Irán sobre el estrecho.

A cambio, Irán tendría que aceptar límites al enriquecimiento de uranio, permitir el regreso de los inspectores nucleares de la ONU y rendir cuentas sobre las reservas de lo que Trump llama "polvo nuclear"; en otras palabras, uranio ya enriquecido a niveles cercanos a los que podrían usarse para fabricar un arma nuclear.

Pero los sucesos de las últimas 24 horas demuestran lo difícil que será.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC