La cargada de Bélgica a Donald Trump en el festejo del cuarto gol a Estados Unidos: cómo lo celebraron

Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 con una actuación contundente en Seattle. Sobre el cierre del encuentro, Romelu Lukaku convirtió el cuarto gol y protagonizó un llamativo festejo con gestos que fueron interpretados como una burla hacia el presidente estadounidense, Donald Trump.

La tensión entre ambos seleccionados se había instalado antes del inicio del partido. La decisión de la FIFA de habilitar a Folarin Balogun , expulsado en el encuentro anterior, generó un fuerte malestar en la delegación belga. A eso se sumaron las declaraciones de Trump, quien aseguró haber hablado con Gianni Infantino para pedir que el delantero pudiera disputar el compromiso.

Con ese contexto como telón de fondo, Lukaku protagonizó uno de los festejos más comentados del Mundial . Apenas marcó el 4-1 definitivo, inició una celebración cargada de gestos dirigidos tanto a los aficionados estadounidenses como a las autoridades presentes en el estadio.

El atacante del Napoli comenzó su recorrido celebrando frente a la tribuna ocupada por simpatizantes locales. Allí realizó el tradicional gesto del "Topo Gigio", llevándose las manos detrás de las orejas, y luego hizo un movimiento con la mano simulando una boca, en una secuencia que reflejó el clima de tensión vivido durante la previa.

Después dirigió su mirada hacia el sector de los palcos, donde se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de reunirse con el resto de sus compañeros cerca del banderín del córner.

El momento más llamativo llegó segundos después. Rodeado por todo el plantel belga, Lukaku imitó el ya conocido baile que Donald Trump suele realizar durante sus apariciones públicas al ritmo de "YMCA", de Village People. La escena fue interpretada como una clara ironía hacia el mandatario estadounidense, luego de la controversia que rodeó la participación de Balogun.

La cargada de Bélgica a Donald Trump en el festejo del cuarto gol a Estados Unidos

También hubo homenaje en el gol de Bélgica

Tras la celebración colectiva, Lukaku también tuvo un gesto emotivo. Antes de que se reanudara el juego, levantó la camiseta de Amadou Onana, quien había abandonado el partido durante el primer tiempo tras sufrir una lesión en la rodilla derecha que encendió las alarmas en el conjunto europeo.

El delantero dedicó el gol a su compañero mientras el resto del plantel lo acompañaba en un reconocimiento que contrastó con el tono desafiante del festejo.

La polémica por Balogun sigue abierta

La clasificación de Bélgica también estuvo marcada por el conflicto institucional que se desató tras la habilitación de Folarin Balogun. La Federación Belga cuestionó duramente el procedimiento realizado por la FIFA y anunció que impugnaría la presencia del atacante estadounidense si finalmente disputaba el encuentro.

Según denunció el organismo europeo, la casa madre del fútbol internacional manejó el caso con irregularidades. Entre sus principales cuestionamientos, aseguró que no recibió las explicaciones solicitadas, que su pedido fue tratado como una apelación para luego declararlo inadmisible y que, además, se omitió deliberadamente en la reunión previa al partido el apartado habitual dedicado a las suspensiones automáticas de los futbolistas.

Aunque Bélgica resolvió la serie con contundencia dentro del campo, la controversia por la habilitación de Balogun y la llamativa celebración de Lukaku prometen seguir dando que hablar mucho después del pitazo final en Seattle.