Los picantes posteos de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos luego del escándalo Balogun
Tras el aplastante 4-1 por los octavos de final, Bélgica chicaneó a Estados Unidos en redes con una referencia a la suspensión de la roja a Folarin Balogun.
Bélgica eliminó a Estados Unidos este lunes por la noche al golearlo 4-1 por los octavos de final del Mundial 2026. Una contundente y categórica victoria en medio del escándalo Foralin Balogun, cuya vergonzosa suspensión de la tarjeta roja que había recibido ante Bosnia le permitió jugar y ser titular hoy y despertó la indignación del mundo del fútbol.
En la previa, una vez que la FIFA -intervención de Donald Trump mediante- revirtió la expulsión del goleador estadounidense, la Federación Belga y el entrenador de los Diablos Rojos, Rudi García, habían expresado su rechazo por la situación. Y ante la lavada de manos del ente madre y las provocaciones de los anfitriones, decidieron tomarse una revancha en redes luego del triunfo.
Bélgica chicaneó a Estados Unidos tras eliminarlo del Mundial
La cuenta oficial de la Selección de Bélgica subió dos picantes posteos una vez consumada la goleada. El primero, el más leve, jugó con la clásica chicana en cuanto a la denominación del deporte: "It's called soccer FOTBALL" ("Se llama soccer FÚTBOL"), reza, tachando la palabra soccer, la forma en la que los estadounidenses y otros pocos países más nombran a la disciplina
La segunda publicación fue un tanto más picante. La misma consta de unas fotos de Romelu Lukaku festejando el cuarto gol y llevándose la mano a su oreja, en señal de "hablen ahora", con una tajante y desafiante leyenda: "Overturn this" ("Reviertan esto)".
Esta última fue una clara provocación a la FIFA, Estados Unidos y Trump por el vergonzoso fallo con Balogun, quien hoy jugó los 90 minutos, pero no pudo hacer la diferencia. Una respuesta con altura de Bélgica, que se sobrepuso a las arbitrariedades de la organización y eliminó a los anfitriones de su propio Mundial con una humillante paliza.