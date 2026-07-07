Los picantes posteos de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos luego del escándalo Balogun

Tras el aplastante 4-1 por los octavos de final, Bélgica chicaneó a Estados Unidos en redes con una referencia a la suspensión de la roja a Folarin Balogun.

Bélgica eliminó a Estados Unidos este lunes por la noche al golearlo 4-1 por los octavos de final del Mundial 2026. Una contundente y categórica victoria en medio del escándalo Foralin Balogun, cuya vergonzosa suspensión de la tarjeta roja que había recibido ante Bosnia le permitió jugar y ser titular hoy y despertó la indignación del mundo del fútbol.

En la previa, una vez que la FIFA -intervención de Donald Trump mediante- revirtió la expulsión del goleador estadounidense, la Federación Belga y el entrenador de los Diablos Rojos, Rudi García, habían expresado su rechazo por la situación. Y ante la lavada de manos del ente madre y las provocaciones de los anfitriones, decidieron tomarse una revancha en redes luego del triunfo.

Bélgica chicaneó a Estados Unidos tras eliminarlo del Mundial @BelRedDevils La cuenta oficial de la Selección de Bélgica subió dos picantes posteos una vez consumada la goleada. El primero, el más leve, jugó con la clásica chicana en cuanto a la denominación del deporte: "It's called soccer FOTBALL" ("Se llama soccer FÚTBOL"), reza, tachando la palabra soccer, la forma en la que los estadounidenses y otros pocos países más nombran a la disciplina

La segunda publicación fue un tanto más picante. La misma consta de unas fotos de Romelu Lukaku festejando el cuarto gol y llevándose la mano a su oreja, en señal de "hablen ahora", con una tajante y desafiante leyenda: "Overturn this" ("Reviertan esto)".