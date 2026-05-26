Quién es Eduardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil por racismo

El arquitecto argentino Eduardo Ignacio Murias fue detenido en Brasil tras ser acusado de enviar mensajes racistas sobre un nene de 7 años.

Otro argentino bajo la lupa de la Justicia por actos racistas en Brasil. Foto: Globo News

Otro argentino quedó en la mira de la Justicia tras un presunto acto de racismo en Brasil. Se trata de Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto de 63 años oriundo de Santiago del Estero. Está acusado de haber fotografiado y filmado a un nene de 7 años durante un paseo turístico y compartir las imágenes junto a mensajes discriminatorios en WhatsApp.

comentarios racistas racismo argentino detenido brasil Los mensajes racistas que envió el argentino sobre el nene de 7 años.

Cómo fue el episodio en el tren turístico de Brasil El episodio ocurrió el domingo en el tren turístico Maria Fumaça, que recorre la ciudad de Tiradentes. Según contó la mamá del menor, otro pasajero observó la situación y le avisó de inmediato lo que estaba pasando dentro del vagón.

De acuerdo con la denuncia, el hombre enviaba fotos y videos del chico acompañados por comentarios racistas relacionados con la esclavitud. Tras lograr quitarle el celular al acusado, la mujer corroboró que había material de su hijo y acudió a la Policía Militar, que avanzó con la detención.

Quién es Eduardo Ignacio Murias Eduardo Ignacio Murias tiene 63 años, trabaja como arquitecto y reside en Santiago del Estero. En las últimas horas quedó bajo prisión preventiva por decisión de la Justicia brasileña, luego de una audiencia de custodia realizada este lunes.