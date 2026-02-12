Lucas Fagioli y Deportivo Maipú: madurez, identidad y la construcción silenciosa en la Primera Nacional

En un fútbol cada vez más vertiginoso, donde las urgencias mandan y los procesos suelen ser breves, Lucas Nicolás Fagioli eligió otro camino: el de la construcción, el equilibrio y el sentido de pertenencia.

Nacido el 11 de febrero de 1997 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el marcador central dio sus primeros pasos profesionales en Colegiales, donde debutó en2018 frente a Sacachispas. Desde entonces, su carrera fue moldeándose con partidos, viajes, aprendizajes y una categoría –la Primera Nacional– que no regala nada.

Hoy, en Deportivo Maipú , Fagioli atraviesa una etapa distinta. Más madura. Más reflexiva. Más consciente de lo que implica competir en un torneo largo, exigente y parejo.

“El sábado comienza nuestro torneo, estamos contentos y entusiasmados con lo que viene. Nos pudimos preparar bien, hemos formado un muy lindo equipo”, cuenta con serenidad. No habla desde la euforia, sino desde la convicción.

El defensor destaca algo que no siempre se ve desde afuera: el trabajo invisible. “Tenemos un muy lindo equipo de trabajo. Hemos viajado a Chile, nos fue bien. Estamos entusiasmados e ilusionados”. La palabra equipo aparece más de una vez. No es casual.

Fagioli entiende que la Primera Nacional es una categoría que obliga a pensar cada paso. “Es muy pareja, se va a trabar. Nosotros vamos a tratar de ser equilibrados, jugar cuando se pueda jugar y cuando no, hay que dar batalla”. En esa frase hay una síntesis perfecta del ascenso argentino: momentos para imponer condiciones y momentos para resistir.

Los años también le dejaron una enseñanza clara: inteligencia emocional y estratégica. “Estos años de experiencia te hacen dar cuenta que hay que ser inteligentes. Es un campeonato largo, con muchos viajes y desgaste”. La regularidad, más que los picos, suele ser la clave.

En lo institucional, valora una decisión que considera fundamental: sostener una base. “Es importantísimo mantenerla. El club apuntó a eso y para nosotros también es importante”. Continuidad como sinónimo de identidad.

Lucas Fagioli

Pero hay algo que atraviesa su presente más allá del fútbol. Mendoza dejó de ser solo un destino laboral. “Es una provincia que nos gusta mucho. Nuestra hija nació acá y la verdad estamos contentos de estar en la provincia”. La conexión ya no es solo deportiva; es personal.

El vínculo con el hincha también ocupa un lugar especial. “Los hinchas de Maipú siempre me demostraron su cariño. Estoy agradecido porque siempre sentí las puertas del club abiertas para mí”. En tiempos donde los contratos cambian rápido, sentirse querido no es un detalle menor.

Fuera de la cancha, sigue buscando crecer. “Me gusta mirar fútbol, no todo el tiempo, pero veo para mejorar. Me gusta Paredes”. El detalle habla de un jugador que observa, analiza y aprende.

Lucas Fagioli no es solo un marcador central que se prepara para otro campeonato. Es un futbolista que entiende el contexto, que valora la estabilidad, que aprendió a competir con inteligencia y que encontró en Mendoza un lugar donde echar raíces.

En una categoría donde todo cuesta, él eligió construir desde la solidez. Como en la cancha: primero el equilibrio, después el resto.