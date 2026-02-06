Video: la espeluznante lesión que sufrió un jugador del Deportivo Maipú, que estará varios meses afuera de las canchas

Juan Cruz Arno, mediocampista del Deportivo Maipú, sufrió una grave lesión en el partido ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina, y hoy se conoció el diagnóstico.

Juan Cruz Arno sufrió la lesión cuando remató al arco de Riestra y ahora estará varios meses afuera de las canchas.

Deportivo Maipú inició su participación en la temporada con una derrota ante Deportivo Riestra por 1 a 0, en el marco de la primera fase de la Copa Argentina en un partido que se disputó este jueves por la noche en el estadio Ciudad de Caseros. Más allá de la caída, el encuentro dejó otra mala noticia para el Cruzado.

Luego del partido, el plantel mendocino regresó a la provincia este viernes y ya empezó a pensar en el debut en la Primera Nacional 2026, que será ante Argentino Agropecuario el sábado 14, desde las 19, en calidad de visitante.

Formación Maipú Copa Argentina 2026 El Cruzado puso primera en la temporada en una noche que dejó una sensación amarga. @Copa_Argentina Para ese encuentro, el director técnico Alexis Matteo evaluará a cada a uno de los jugadores tras la primera prueba y definirá la formación titular entre miércoles y jueves, antes del viaje a Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.

La espeluznante lesión que sufrió un jugador del Deportivo Maipú Cuando restaban dos minutos para el final del partido ante Riestra y el conjunto maipucino buscaba las vías para llegar al empate, una jugada cerca del área terminó con un futbolista del Cruzado que quedó tendido en el suelo con claras muestras de dolor.