El delantero mendocino ex Godoy Cruz que vuelve al país y debutará contra Maipú

Juan Fernando Garro, ex Godoy Cruz y Newell’s, vuelve al país y podría debutar con Agropecuario ante Deportivo Maipú.

Juan Fernando Garro vuelve al fútbol argentino. El delantero tunuyanino de 33 años, con pasado en Godoy Cruz, Newell’s y Huracán, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Agropecuario de Carlos Casares y podría debutar nada menos que frente a Deportivo Maipú.

Garro regresa al país, pero no a Godoy Cruz Tras su reciente paso por Deportivo Grau de Perú, “Juanfi” regresa al país para sumarse al equipo que conduce Adrián Adrover. En los próximos días se incorporará a los entrenamientos y quedará a disposición del DT del conjunto rojo y verde.

Garro no estará solo en esta nueva etapa: en Agropecuario también militan tres ex Godoy Cruz, Augusto Aguirre, Santiago Gallucci Otero y Fabián Henríquez, lo que le dará un entorno conocido en su adaptación.

Con experiencia, recorrido internacional y olfato de gol, el ex Tomba buscará volver a ser protagonista en la Primera Nacional. Y su posible estreno ante el Cruzado le suma un condimento especial a la historia.