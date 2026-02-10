Godoy Cruz será local en el Gambarte ante Ciudad Bolívar

Godoy Cruz será local este viernes en el Feliciano Gambarte ante Ciudad Bolívar. Pese al estado del campo, la dirigencia confirmó jugar en casa.

La decisión no fue sencilla. El campo de juego del Gambarte se vio severamente afectado por las tormentas que azotaron Mendoza en plena etapa de reciembra y trabajos de acondicionamiento, lo que podría dificultar el desarrollo del juego. A pesar de ese escenario, la dirigencia del Expreso optó por disputar el primer partido del torneo en su estadio, priorizando el valor simbólico y deportivo del regreso al barrio.

En cuanto al calendario, el equipo tombino visitó en la segunda fecha a Defensores de Belgrano, mientras que en la tercera jornada volverá a ser local, esta vez frente a Deportivo Madryn, nuevamente en el Gambarte.

indio fernandez El Indio Nicolás Fernández habló a través de las redes sociales. Instagram Nicolás Fernández.





El indio dejaría Godoy Cruz En el plano institucional, otra novedad relevante es la salida prácticamente confirmada de Roberto Nicolás Fernández. El futbolista continuará su carrera en Peñarol de Uruguay, que ofreció quedarse con el 50% de la ficha, una propuesta que habría terminado de convencer a la dirigencia de Godoy Cruz para concretar la operación.