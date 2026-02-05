Godoy Cruz cerró su preparación en San Juan y ya piensa en el debut

Godoy Cruz disputó dos amistosos en el Hilario Sánchez, dejó buenas sensaciones y regresa a Mendoza para seguir la puesta a punto.

Godoy Cruz completó este martes su etapa de amistosos de pretemporada con una doble jornada de partidos ante San Martín de San Juan, disputados en el estadio Hilario Sánchez y a puertas cerradas. El balance dejó conclusiones positivas para el cuerpo técnico, especialmente por lo mostrado en el primer encuentro, más allá de los resultados.

En el primer partido, el Tomba igualó sin goles, mientras que en el segundo compromiso fue derrota por 3 a 1 frente al conjunto local. Más allá del marcador, el entrenador Mariano Toedtli se mostró conforme con el funcionamiento general del equipo, valoró la intensidad y el orden exhibidos en varios pasajes y continuará ajustando detalles en la búsqueda de la mejor versión colectiva de cara al inicio oficial de la temporada.

Godoy Cruz se pone a punto en San Juan Estos encuentros marcaron el cierre de la preparación, luego de los amistosos disputados frente a Deportivo Maipú, las reservas del propio Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. Tras el compromiso en San Juan, el plantel regresará en colectivo a Mendoza para continuar con los entrenamientos y encarar la recta final de la puesta a punto.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 6.38.11 PM Godoy Cruz igualó en San Juan sin goles. Pensando en el estreno oficial ante Ciudad de Bolívar, Toedtli dispuso dos formaciones diferentes. En el primer partido alineó a Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Rossi, Camilo Alessandria; Agustín Valverde, Juan Andrada, Mariano Santiago y Juan Segundo Morán; Misael Sosa, Bruno Barrionuevo y Nahuel Ulariaga.

Para el segundo encuentro, el once inicial estuvo conformado por Nicolás Claá; Lucas Arce, Esteban Burgos, Matías Funes y Nahuel Brunet; Luciano Pascual, Vicente Poggi y Federico Milo; Matías Ramírez y Martín Pino.



