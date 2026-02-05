Tasas municipales: Godoy Cruz dará descuentos a los vecinos que cumplan con este requisito

El municipio de Godoy Cruz confirmó en las últimas horas que los vecinos que paguen por adelantado las tasas municipales podrán acceder a un descuento especial por cumplir con este mismo requisito. Todos los descuentos (anual y primer semestre) se podrán pagar hasta el 16 de marzo.

De esta manera, quienes paguen el periodo semestral de los derechos por servicios a la propiedad raíz antes del plazo establecido, tendrán una reducción en el costo de hasta un 15%. Mientras que para los contribuyentes que abonen el periodo fiscal 2026 completo, el valor será de hasta un 20% menos.

También en Derechos de Inspección, Comercio e Industria. En este caso, para la cancelación de un semestre en esa fecha, pagarán hasta un 15% menos.

Por otra parte, es importante recordar que el aforo de las Tasas por Mantenimiento de Cementerio es semestral y anual. En este caso, el vencimiento se producirá el 20 de febrero.

Tasas municipales de Godoy Cruz con descuento

A partir de marzo, se dejarán de emitir los boletos de las tasas y servicios municipales en formato papel. De este modo, el Municipio continúa avanzando en un modelo de gestión más ágil, moderno y cercano al vecino, fortaleciendo el uso de herramientas digitales para las gestiones cotidianas.

En este marco, adherirse al boleto digital implica múltiples beneficios directos para los vecinos. En primer lugar, implica dejar de pagar los costos asociados al papel, como impresión, emisión y distribución.

El pago de las tasas municipales adelantadas traerá beneficios en Godoy Cruz. Foto: Shutterstock

Para hacerlo, solo es necesario llenar el siguiente formulario y luego confirmar la adhesión. Además, esta modalidad permite acceder a la información de forma más rápida, sencilla y accesible. También evita traslados innecesarios, ya que se puede consultar y abonar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.