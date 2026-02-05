Persecución y robo en un reconocido barrio de Godoy Cruz
El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio Fuchs. Hay cuatro personas detenidas.
Cuatro personas fueron detenidas este jueves en la madrugada por una persecución y robo en el barrio Fuchs, de Godoy Cruz. Tras llamadas de los vecinos, los móviles empezaron a llegar y se cruzaron con los delincuentes.
Alrededor de las 6:30 de este jueves, la Policía llegó al lugar tras una llamada de los vecinos que los alertaron sobre un robo en una vivienda. La persecución comenzó, ya que los efectivos perseguían a un auto, un Chevrolet Onix gris, y a una furgoneta Kangoo roja. La misma se produjo durante varios minutos cuando los delincuentes fueron detenidos en Lago Correntoso y Laguna del Toro.
La Policía también los seguía por anteriores robos. Si bien hay cuatro detenidos, hay un quinto sospechoso que está siendo buscado. Rubén Giménez, comisario a cargo, comentó que los detenidos fuero trasladados a la dependencia policial.
El mensaje de la ministra de Seguridad
Mercedes Rus publicó imágenes del operativo y también los siguientes datos: "La intervención permitió aprehenderlos en flagrancia, secuestrar dos vehículos y recuperar bienes que habían sido sustraídos, los cuales serán devueltos a sus dueños. Además, van a responder penalmente por otras entraderas que venían cometiendo".
Y agregó: "Las entraderas, como otros delitos, son los que combatimos todos los días con decisión, investigación y presencia del Estado. Frente a eso, hay una política de seguridad clara y sostenida. En Mendoza, delinquir tiene consecuencias".