Un ladrón quiso imitar a Papá Noel y quedó atascado en la chimenea de una casa: terminó tras las rejas
El ladrón fue sorprendido por la dueña de la vivienda cuando tenía medio cuerpo dentro de la chimenea. Intervino la Policía y Bomberos para rescatarlo.
Un intento de robo terminó de manera insólita la madrugada de este viernes en una casa de Luján de Cuyo. Probablemente inspirado en Papá Noel, un ladrón quiso entrar por la chimenea de la propiedad, pero no lo logró y quedó atascado. Por eso, tuvo que ser rescatado y, tras eso, quedó detenido a disposición de la Justicia.
El episodio tuvo su inicio cuando una mujer se encontraba en su domicilio de calle Lamadrid y escuchó ruidos y pasos en el techo. Eso la alertó y salió a verificar la situación, encontrándose con una escena particular: un sujeto estaba con la mitad de su cuerpo dentro de la chimenea de la vivienda y no podía salir.
Rescate y detención del ladrón
Frente a la evidente situación delictiva, la dueña de casa dio aviso a las autoridades y policías de la Comisaría 11ª llegaron hasta el lugar. Seguidamente, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Luján, lograron retirar al hombre del conducto.
De acuerdo con la información policial, previo a intentar ingresar por la chimenea de la propiedad, el malviviente había forzado el candado de una puerta reja, pero fracasó en su intento de rompero para acceder a la vivienda, con claras intenciones de robo.
A raíz de su accionar, quedó aprehendido y fue trasladado una dependencia policial, por disposición de la Oficina Fiscal Luján. En tanto, se constató que tenía un antecedente por violación de domicilio y presentaba una medida pendiente de comparendo y citación.