Godoy Cruz lanza nuevas capacitaciones gratuitas para fortalecer el empleo y el turismo

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó un nuevo ciclo de capacitaciones en el marco del Programa Empresas que Enseñan, con el objetivo de seguir fortaleciendo el entramado productivo local y mejorar las oportunidades laborales en el departamento. La iniciativa promueve la transferencia de conocimientos prácticos y actualizados desde empresas de Mendoza hacia profesionales, emprendedores y trabajadores de pymes.

De esta manera, la propuesta está orientada tanto a quienes buscan potenciar su perfil profesional como a aquellas personas que necesitan redefinir su recorrido laboral. En ese sentido, el municipio apuesta a la capacitación continua como motor de crecimiento económico, empleabilidad y desarrollo territorial.

Las formaciones se dictarán de manera presencial en el Espacio Arizu (Belgrano 1322), cuentan con certificación y cupos limitados. Además, algunas propuestas son gratuitas y otras poseen subsidio municipal, con el objetivo de garantizar el acceso a más vecinos y vecinas del departamento.

Por un lado, se dictará el curso Introducción al mundo del vino, una propuesta diseñada para acercar a los participantes a la cultura vitivinícola mendocina. Durante el cursado se abordarán contenidos como historia del vino, procesos de fermentación, cepas, regiones productivas, barricas, guarda, copas, decantación, maridaje y degustación.

La capacitación está destinada a personas mayores de 18 años que trabajen en los rubros gastronómico, hotelero y bodeguero, así como también a estudiantes de hotelería y turismo y a quienes deseen fortalecer o redefinir su perfil laboral. El cursado comenzará el 21 de febrero y tendrá una duración de cinco encuentros teórico-prácticos, los sábados de 9:30 a 12:30.

Como cierre del proceso formativo, se realizará una visita a una bodega. Quienes deseen preinscribirse deberán hacerlo de manera online.

Informador turístico: herramientas para la atención al visitante

Por otra parte, se desarrollará la capacitación Informador Turístico, destinada a quienes busquen formarse en el acompañamiento, la asistencia y el asesoramiento a turistas y viajeros que visitan Mendoza. El curso brindará herramientas para diseñar itinerarios, planificar servicios, investigar recursos turísticos y comunicar información relevante sobre destinos.

Además, se trabajará en la gestión de sugerencias, quejas y reclamos, con foco en la calidad de la atención al visitante. La formación contará con ocho encuentros, que se dictarán los miércoles y viernes de 14:30 a 17:30, también en el Espacio Arizu, e incluirá recorridos por sitios patrimoniales y turísticos del departamento.

El cursado comenzará el miércoles 18 y la inscripción se realiza mediante formulario online.

Barismo Nivel I: café, técnica e inclusión

Asimismo, se ofrecerá el curso Barismo Nivel I, dictado por la empresa TOCCAFE, que propone una formación integral sobre el mundo del café de especialidad. A lo largo de la capacitación, los participantes incorporarán conocimientos sobre extracción, química del café, métodos de filtrado, evaluación sensorial y diseño de menús innovadores, además de habilidades organizativas para desempeñarse con eficiencia en una barra de café.

Vale destacar que el equipamiento utilizado está adaptado para personas con movilidad motriz reducida, lo que garantiza accesibilidad e inclusión. Esta edición tendrá una duración de 12 encuentros, que se dictarán los martes y jueves de 15 a 17, en el Espacio Arizu, con inicio el 19 de febrero.

La capacitación cuenta con un subsidio municipal del 60%, por lo que el valor final es de $50.000 por alumno, a abonar a la empresa al inicio del cursado. La inscripción se realiza de manera online.