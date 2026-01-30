Vuelve la Feria del Ahorro a Godoy Cruz: los precios y las mejores promociones
La Feria del Ahorro retornará a Godoy Cruz en el mes de febrero. La plaza departamental será el escenario.
En las últimas horas, la Feria del Ahorro confirmó su regreso a Godoy Cruz y lo hace con una propuesta pensada para acompañar la economía familiar. Cabe destacar que, la misma es organizada por la Municipalidad y tendrá precios accesibles y promociones especiales.
Asimismo, la feria se desarrollará a partir del viernes 6 de febrero, de 9 a 14, en la Plaza Departamental. Es un evento muy concurrido y que marca la agenda de los mendocinos que buscan aprovechar estas promociones en un momento complejo.
La Feria del Ahorro en Godoy Cruz
El objetivo de la Feria es facilitar el acceso a productos de consumo diario, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado. En esta nueva edición, se suman empresas como Altamar, Granja Zulueta y Sosa Carnes Premium, que se incorporan a los proveedores habituales con valores diferenciales y ofertas destacadas.
Es importante resaltar que, los vecinos que se acerquen podrán encontrar una amplia gama de rubros. Así, gracias a esta variedad, las personas podrán completar la canasta familiar en un solo lugar. Por lo tanto, se podrá encontrar:
- Fiambrería
- Huevos
- Panadería
- Pescadería
- Pollería
- Carnicería
- Almacén
- Productos de limpieza
- Frutas y verduras
- Miel
- Aceite
- Frutos secos
Las promociones en la feria
En esta oportunidad, como incentivo especial, la Feria contará con ofertas de apertura, disponibles hasta agotar stock, Entre las cuales, se destacan:
- Molida común: $5.800 el kilo
- Carne blanda: $13.500 el kilo
- Asado: $13.500 el kilo
Por otra parte, cada semana se difundirá el cronograma y las promociones vigentes, para que los vecinos puedan planificar sus compras y aprovechar los mejores precios.
Entonces, la Feria del Ahorro vuelve a consolidarse así como un espacio clave de encuentro, consumo responsable y acompañamiento a la economía local.