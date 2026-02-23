La inefable estadística de Godoy Cruz que hoy lo expone y refleja un panorama oscuro

El Tomba volvió a empatar y extendió una racha, entre Primera División y Primera Nacional, que explica su complicado presente.

El último triunfo oficial de Godoy Cruz fue en setiembre pasado, cuando superó a Platense en Vicente López

Godoy Cruz sumó este domingo un nuevo empate, ante Defensores de Belgrano como visitante por la segunda fecha de la Primera Nacional 2026, y extendió una larga racha de partidos que refleja en parte el presente complejo que atraviesa el Tomba cuando recién empieza la temporada.

El equipo que conduce Mariano Toedtli volvió a mostrar un juego poco ambicioso y falto de ideas y apenas logró arañar un empate del estadio Juan Pasquale, para sumar su segundo empate en igual cantidad de presentaciones durante este año.

Gol de Tomás Pozzo para el 1-1 de Godoy Cruz ante Defensores de Belgrano Gol de Tomás Pozzo para el 1-1 de Godoy Cruz ante Defensores de Belgrano LPFPlay Ahora, el Bodeguero tendrá por delante el compromiso ante Deportivo Morón, por la primera ronda de la Copa Argentina que se disputará el próximo miércoles en Tigre, y luego volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, en este caso el domingo ante Deportivo Madryn por la tercera fecha de la Primera Nacional.

La inefable estadística de Godoy Cruz Con la igualdad por 1 a 1 de este domingo en el Bajo Belgrano, Godoy Cruz extendió una larga racha que comenzó en el segundo semestre del año pasado y todo indica podría estirarse durante los primeros meses de este año.

Golazo del Indio Fernández para el 1-0 de Godoy Cruz vs Platense Golazo del Indio Fernández para el 1-0 de Godoy Cruz vs Platense TNT Sports La inefable estadística indica que de los últimos 22 partidos que disputó, el Tomba sólo logró ganar uno, ante Platense, por la séptima fecha del torneo Clausura 2025, en un encuentro que finalizó 3 a 1 y se jugó el 1 de setiembre pasado. Después, el equipo encadenó 13 empates y 8 derrotas y no consigue un triunfo de forma oficial desde hace casi 6 meses. Números que reflejan un panorama cada vez más oscuro por La Bodega.