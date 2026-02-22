Godoy Cruz: así son los intensos trabajos de limpieza en el ex asentamiento Urundel

La Municipalidad de Godoy Cruz relocalizó a las familias y ahora desplegó un operativo de saneamiento.

La Municipalidad de Godoy Cruz impulsa un importante operativo de limpieza en la zona donde se ubicaba el antiguo asentamiento Urundel, luego de que todas las familias fueran relocalizadas.

Así, se avanza con el acondicionamiento de los terrenos baldíos que quedaron tras la demolición de las viviendas precarias y se despliega una cuadrilla de siete operarios especializados, apoyados por maquinaria pesada que incluye una retroexcavadora y camiones volcadores.

Relocalización del asentamiento en Godoy Cruz A finales de 2025, las familias que residían en el asentamiento Urundel fueron trasladadas al nuevo barrio Joaquín Salvador Lavado. Esto les permitió acceder a la vivienda propia.

Una vez liberado el predio, la comuna procedió a la demolición inmediata de las estructuras. Esta tarea se realiza para evitar nuevas ocupaciones y comenzar la recuperación ambiental del terreno.