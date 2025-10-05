Franco Colapinto hace lo que puede con lo que tiene (y las decisiones las toma el enemigo)

Franco Colapinto vivió en Singapur una de esas carreras que dejan una mezcla de bronca e impotencia. El argentino largó 16º y volvió a lucirse en la salida , avanzando hasta el 13º puesto en menos de una vuelta. El inicio parecía prometedor, pero la estrategia elegida por Alpine torció el rumbo demasiado pronto.

El equipo optó por montarle neumáticos blandos desde la largada, una apuesta arriesgada que lo obligó a detenerse antes que la mayoría. Con una temprana parada y neumáticos medios, Colapinto cayó en el clasificador y tuvo que remar contra la corriente durante el resto de la competencia.

Stuart Barlow, su ingeniero de carrera, le marcó el camino por radio: “Okey, amigo, el objetivo es hacerle el undercut a algunos autos. Lawson es el primero”. Pero el plan nunca se concretó. El desgaste prematuro de los compuestos y la falta de ritmo general del Alpine dejaron sin efecto la estrategia.

Colapinto fue categórico al finalizar: “Los dos stint un desastre”, dijo sobre las decisiones del equipo. El argentino no dudó en subrayar la frustración: “Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto”.

"LOS DOS UN DESASTRE". Colapinto se refirió a los stint que utilizó en Singapur.



Franco Colapinto rinde más que su auto

La segunda mitad de la carrera fue un calvario. Con los neumáticos medios, Colapinto resistió como pudo, pero el ritmo se desplomó a partir de la vuelta 15. El piloto de Pilar lo explicó con claridad: “Una carrera muy larga para nosotros con gomas medias que después de 15 vueltas no daban más. Inmanejable”.

Terminó 16º, por delante de Pierre Gasly, su compañero, que fue P19. Ya no es novedad, pero Alpine sigue lejos del ritmo.

Colapinto se fue con la sensación de haber dado todo lo que tenía a mano. Su talento sigue apareciendo en las salidas, en la defensa y en la constancia, pero el Alpine no le da herramientas para transformarlo en puntos. El argentino hace lo que puede con lo poco que tiene.