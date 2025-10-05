Dos sustos para Franco Colapinto en el final: sufrió un toque y se salvó de un trompo

El Gran Premio de Singapur tuvo al Alpine de Franco Colapinto como protagonista en el medio del pelotón.

Estar en el pelotón del medio en la Fórmula 1 no es para nada fácil. Con un auto poco competitivo, Franco Colapinto se la rebuscó en el Gran Premio de Singapur para dar pelea en la parte media, consiguiendo avanzar tres lugares desde la largada, de P13 a P16.

Después de la parada en boxes, el piloto argentino tuvo que comenzar a remontar desde el fondo. A poco del final, y cuando peleaba por mantenerse P13, sufrió un toque por parte de Yuki Tsunoda que afortunadamente no pasó a mayores.

El toque de Franco Colapinto con Yiki Tsunoda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974826196346032301&partner=&hide_thread=false Lucha y pequeño toque entre Yuki Tsunoda y Colapinto en Singapur. #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x7K885cYSS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Finalmente el piloto de Red Bull se quedó con la posición, pero el susto no pasó para Colapinto. Nico Hulkenberg, que venía detrás, realizó un peligroso trompo muy cerca del Alpine de Franco. ¡Solo un susto!