Tenso cruce: Agustina Gandolfo liquidó a la influencer que asegura estar involucrada con Lautaro Martínez
La joven desató la polémica al exponer su vínculo con el reconocido futbolista de la Selección Argentina causando la iracunda reacción de su esposa.
Una intensa disputa se ha desatado en el universo digital, colocando en el centro de la escena a Agustina Gandolfo, esposa y madre de la familia del célebre delantero de la Selección Argentina, y a una influencer identificada como Agustina Kogan. Esta última, quien asegura ser la "fan" y según apuntan los rumores sería la supuesta amante del futbolista Lautaro Martínez, ha provocado la indignación de la modelo mendocina, quien reconocida por su frontalidad, optó por exponer la situación de forma contundente, utilizando sus propias plataformas sociales para expresar su hartazgo y desestimar las afirmaciones.
Recientemente en Puro Show (El Trece), se habló sobre una presunta intrusa en la relación, algo que venía circulando desde hacía aproximadamente doce meses. No obstante, la empresaria y el futbolista han elegido mantener un perfil bajo, privilegiando el bienestar familiar sobre la exposición mediática. Sin embargo, Agustina, agobiada por las continuas insinuaciones de Kogan, decidió enfrentar la situación abiertamente ante la mirada de sus seguidores.
La respuesta de Agustina Gandolfo
La chispa que encendió el enfrentamiento fue un video que la influencer subió a su perfil de Instagram, donde se la veía animando a los jugadores del seleccionado argentino durante un partido amistoso contra Venezuela. Kogan, lejos de ser sutil, incrementó la apuesta al compartir una serie de fotografías en las que lucía una gorra que, según sus dichos, había sido autografiada por el deportista.
Visiblemente molesta, la esposa de Lautaro Martínez no dudó en arremeter contra la joven. En un comentario tajante, la empresaria escribió: "Si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... nos reímos todos de ella". Pero su descargo no terminó allí, sino que agregó una punzante indirecta: "No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador".
La fan de Lautaro Martínez no se quedó callada ante la respuesta de Agustina Gandolfo
La respuesta de Kogan no se hizo esperar, manteniendo su postura y contestando con firmeza al reproche. La joven intentó desmentir la insinuación de que alguien más había costeado su presencia en el recinto deportivo. "Te cuento que nadie me lo pagó, me lo dieron a ese vip", replicó. Y, en un intento de revirar el argumento, cerró su mensaje con un consejo a la esposa del jugador: "Queréte un poco más Agus. Sos linda. Yo solo lo amo, soy su fan". La intensa réplica dejó en claro que la polémica está lejos de culminar.