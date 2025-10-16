Tenso cruce: Agustina Gandolfo liquidó a la influencer que asegura estar involucrada con Lautaro Martínez

La joven desató la polémica al exponer su vínculo con el reconocido futbolista de la Selección Argentina causando la iracunda reacción de su esposa.

Una intensa disputa se ha desatado en el universo digital, colocando en el centro de la escena a Agustina Gandolfo, esposa y madre de la familia del célebre delantero de la Selección Argentina, y a una influencer identificada como Agustina Kogan. Esta última, quien asegura ser la "fan" y según apuntan los rumores sería la supuesta amante del futbolista Lautaro Martínez, ha provocado la indignación de la modelo mendocina, quien reconocida por su frontalidad, optó por exponer la situación de forma contundente, utilizando sus propias plataformas sociales para expresar su hartazgo y desestimar las afirmaciones.

Recientemente en Puro Show (El Trece), se habló sobre una presunta intrusa en la relación, algo que venía circulando desde hacía aproximadamente doce meses. No obstante, la empresaria y el futbolista han elegido mantener un perfil bajo, privilegiando el bienestar familiar sobre la exposición mediática. Sin embargo, Agustina, agobiada por las continuas insinuaciones de Kogan, decidió enfrentar la situación abiertamente ante la mirada de sus seguidores.

La respuesta de Agustina Gandolfo Kogan provocando en Instagram La influencer avivó el fuego con sus publicaciones, provocando la furia de Agustina Gandolfo. Foto: Instagram @aguskogan La chispa que encendió el enfrentamiento fue un video que la influencer subió a su perfil de Instagram, donde se la veía animando a los jugadores del seleccionado argentino durante un partido amistoso contra Venezuela. Kogan, lejos de ser sutil, incrementó la apuesta al compartir una serie de fotografías en las que lucía una gorra que, según sus dichos, había sido autografiada por el deportista.

Agus Gandolfo Furiosa Agus Gandolfo no titubeó y usó sus redes sociales para responderle a la polémica influencer. Foto: Instagram @agus.gandolfo Visiblemente molesta, la esposa de Lautaro Martínez no dudó en arremeter contra la joven. En un comentario tajante, la empresaria escribió: "Si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos... nos reímos todos de ella". Pero su descargo no terminó allí, sino que agregó una punzante indirecta: "No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan palcos para presumir que se lo dio un jugador".