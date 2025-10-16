Santino Andino, finalista: cuántos minutos sumó en el Mundial y cuándo regresará al Tomba

Argentina venció este miércoles por la noche a Colombia en una de las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile y se metió en la final del certamen, en donde enfrentará a Marruecos , que dejó en el camino a Francia, también en la jornada de ayer.

El equipo de dirige Diego Placente sigue dando pasos seguros camino al título y está muy cerca de conseguirlo, tras seis triunfos al hilo.

En la fase de grupos, el Seleccionado argentino derrotó a Cuba (3 a 1), a Australia (4 a 1) y a Italia (1 a 0), en octavos de final venció a Nigeria (4 a 0), en cuartos a México (2 a 0) y en la semifinal a Colombia (1 a 0) . Ahora deberá sortear a Marruecos para quedarse con el título.

Santino Andino ha jugado menos de lo esperado en la previa con la Selección argentina sub 20 , aunque ha tenido buenos minutos, ha sido importante e incluso marcó un golazo.

En el comienzo del certamen, ante Cuba , el Chulu fue titular, pero sólo jugó 18 minutos. ¿El motivo? En ese momento del partido fue expulsado el defensor Santiago Fernández y Placente lo sacó para poner a un defensor más.

En el segundo partido, frente a Australia, ingresó a los 50 del complemento y estuvo sólo un minuto en cancha. Y, ante Italia, en el cierre de la fase de grupos, tuvo su partido con mayor participación. Fue titular y jugó 71 minutos.

En octavos de final, frente a Nigeria, el delantero del Tomba ni siquiera ingresó. En cuartos ante México sumó 10 minutos y frente a Colombia, en semis, estuvo un minuto en el campo de juego. En total, han sido hasta el momento 101 minutos de 540 posibles.

El gol lo anotó ante Australia, con un zapatazo tremendo al ángulo para decretar la goleada 4 a 1.

Cuándo es la final y cuándo regresa el Chulu

Argentina definirá el título del Mundial de Chile Sub 20 ante Marruecos el próximo domingo a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

El día después, Andino regresará a Mendoza y, de no mediar inconvenientes, a mas tardar el martes estará a disposición del cuerpo técnico de Godoy Cruz de cara al clásico con San Martín de San Juan, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Andino no juego con el Tomba desde el partido con Platense, la única victoria en el campeonato, ya que fue expulsado. Primero la sanción y luego la citación al Seleccionado argentino, lo marginaron de los encuentros ante Barracas Central (0 a 0), Instituto (1 a 1), San Lorenzo (0-2), Independiente (1 a 1), Independiente Rivadavia (0 a 0) y el de este viernes ante Lanús.