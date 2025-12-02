El importante paso que dará Mendoza para que vuelva el Turismo Carretera

Tras el paso del Turismo Nacional, la provincia sueña con volver a recibir a la máxima categoría del automovilismo argentino.

El autódromo Ciudad de San Martín de Mendoza sueña con volver a tener al Turismo Carretera.

El más que exitoso y fructífero paso del Turismo Nacional durante este fin de semana, le permitió a la provincia de Mendoza acrecentar las posibilidades de volver a albergar una carrera de Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo nacional que no toca suelo mendocino desde hace más de 10 años.

La última vez que la máxima corrió en la provincia fue el domingo 14 abril de 2013, cuando Juan Bautista De Benedictis voló ante una multitud que copó el autódromo Ciudad de San Martín, llamado en ese entonces Jorge Ángel Penna, nombre que hoy lleva el circuito del recinto ubicado en el Este provincial.

Embed - La última vez del TC en Mendoza Desde aquel entonces, las diferentes asociaciones que organizan la competencia dejaron a Mendoza de lado por distintos motivos y, desde la provincia, la falta de inversión y de gestión, entre otras cuestiones, conspiraron para la llegada del TC durante todos estos años. Sin embargo, en el horizonte aparece una luz.

Mendoza avanza para la vuelta del Turismo Carretera Según trascendió este lunes, el paso del TN por Mendoza dejó más que satisfechas a las autoridades de la ACTC, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, organizadora de la competencia, por lo que puede tratarse del puntapié inicial para algo más grande.

turismo nacional mendoza angel pena 1 Mendoza albergó este fin de semana otras categorías del automovilismo nacional. Pero más allá de las conclusiones positivas, desde la provincia manejan un ambicioso proyecto de remodelación del autódromo Ciudad de San Martín, que incluye entre otras cosas la construcción de tribunas, baños y accesos para el trazado ubicado en la zona Este.