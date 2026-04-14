Tras la polémica en Neuquén, el Turismo Carretera impone una nueva herramienta obligatoria

La CAF oficializó un cambio clave en los controles técnicos y obliga a los equipos a modificar sus procedimientos en pista.

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC emitió un comunicado clave en la previa de la cuarta fecha del Turismo Carretera, que se disputará en el autódromo de Concepción del Uruguay. La resolución introduce un cambio técnico obligatorio para todos los equipos.

La decisión surge como consecuencia directa del caso Lugón, que encendió las alarmas en la categoría y obligó a revisar los procedimientos de seguridad en los autos.

rodrigo lugón La decisión surge a partir de lo ocurrido durante la carrera del Turismo Carretera en Neuquén, que tuvo a Rodrigo Lugón como protagonista. Instagram @rodrilugon13 A partir de ahora, las escuderías deberán incorporar una herramienta específica para el ajuste de las tuercas centrales, con controles más estrictos antes de cada salida a pista.

Uso obligatorio de torquímetro en cada salida Según lo informado oficialmente, será obligatorio utilizar un torquímetro para verificar el ajuste de las ruedas en todas las instancias: entrenamientos, clasificación, series y final. El procedimiento establece que, tras el ajuste inicial con la pistola homologada, los equipos deberán repasar las tuercas con el torquímetro cuando el auto ya esté apoyado sobre el suelo. El control mínimo fijado es de 700 Nm.

Además, las estructuras deberán contar con equipos específicos: al menos un torquímetro cada dos autos, con características técnicas definidas, como encastre de una pulgada y un rango que va de 500 Nm a 1500 Nm. También se permite el uso de multiplicadores para completar el proceso.