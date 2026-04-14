Automovilismo: el Zonal Cuyano consolidó protagonistas en San Martín y dejó grandes finales

El Zonal Cuyano disputó su segunda fecha en San Martín con un fin de semana que combinó competitividad, paridad y un nivel conductivo destacado, reafirmando el crecimiento sostenido del automovilismo regional.

Las finales del domingo dejaron en claro el momento que atraviesa la categoría: diferencias mínimas, maniobras exigentes y carreras que se definieron por detalles. En ese contexto, varios pilotos lograron imponerse y comienzan a perfilarse como protagonistas del campeonato.

En la Clase 1 , la victoria fue para Agustín Palau, quien se quedó con una final muy ajustada, superando por apenas 0.413 segundos a Mauricio Martos, en una de las definiciones más apretadas del fin de semana.

En la Clase 2 , el triunfo quedó en manos de Nicolás Sabio, que logró sostener la diferencia en una carrera también muy disputada, con Alberto Antich y Pablo Corradi completando el podio.

La Clase 3 tuvo como claro dominador a Facundo Della Motta, quien marcó el ritmo durante toda la final y se quedó con una victoria sólida, consolidándose como uno de los nombres fuertes de la temporada.

Por su parte, en el TC Cuyano, el ganador fue Fabrizio Maggini, en una final que tuvo particularidades, ya que un recargo modificó el resultado final y terminó definiendo las posiciones en los primeros lugares.

Más allá de los nombres propios, el balance general volvió a ser positivo. La categoría mostró un parque competitivo, con múltiples candidatos y un nivel que obliga a no cometer errores. La paridad observada en cada una de las divisionales deja en claro que el campeonato está abierto y que cada fecha puede marcar un quiebre.

zonal cuyano1 Fotos Gentileza LM

Con este escenario, el Zonal Cuyano no solo dejó ganadores en San Martín: también confirmó que la temporada 2026 promete ser una de las más exigentes y parejas de los últimos años.