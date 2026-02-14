En vivo: por la vía aérea, Agropecuario se lo empató 1-1 a Deportivo Maipú en Carlos Casares

Deportivo Maipú vencía con un gol de carambola de Gobetto, pero Agropecuario llegó al empate con un cabezazo de Gagliardi.

Deportivo Maipú empata 1-1 con Agropecuario de Carlos Casares como visitante en su estreno oficial en la Primera Nacional 2026. Juan Pablo Gobetto abrió la cuenta para el Cruzado a los 39' del primer tiempo, mientras que Alejandro Gagliardi igualó para el Sojero, a los 15' del complemento.

A los 8 minutos del primer tiempo, Maipú estuvo a nada de ponerse en ventaja en una acción casi accidental. Franco Saccone desbordó por la izquierda y, desde tres cuartos de cancha, tiró un centro de zurda que se fue cerrando hasta pegar en el travesaño.

La respuesta de Agropecuario llegó a los 28. Rodrigo Mosqueira sacó un zurdazo potente desde la medialuna y, cuando la pelota se colaba junto al palo, el arquero Nahuel Galardi reaccionó con un manotazo salvador para mantener el cero en el arco del Botellero.

A los 40 minutos, cuando el primer tiempo se apagaba, Maipú encontró la ventaja. Tras un centro desde la derecha del paraguayo Felipe Rivarola, Alan Aguirre intentó despejar dentro del área, pero la pelota rebotó en Juan Pablo Gobetto y se elevó por encima del arquero para el 1-0 a favor del Cruzado.

En el segundo tiempo, a los 14 minutos llegó el empate de Agropecuario. Tras un centro desde la izquierda, en el área apareció Alejandro Gagliardi y con un gran cabezazo puso el 1 a 1.