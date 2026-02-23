La trama de la causa de ARCA contra la AFA que derivó en el histórico paro del fútbol

El reclamo es por la falta de pago de 19 mil millones de pesos en aportes que habrían sido retenidos indebidamente por la institución madre del fútbol argentino

El 16 de enero se conoció una resolución que aceleró una investigación clave contra la cúpula de la AFA. Ese día el juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.

Todo había empezado en diciembre, más precisamente el 12 de diciembre, cuando la propia ARCA elevó una denuncia que alertaba que la AFA se quedaba con dinero de los clubes que no giraba al Estado en calidad de aportes sociales correspondientes.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada. Se activó el expediente que no fue demorado por la tradicional feria judicial de enero.

Así el juez Amarante habilitó la feria y se encendieron los mecanismos necesarios para que el proceso avanzara. El juzgado siguió operativo y tramitó la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.

Detalles de la causa de Arca contra la AFA El documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, revela un perjuicio fiscal de $19.353.546.843,85. Según el informe, el organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social durante el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.