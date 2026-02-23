Carlos Mahiques renunció a la causa por la quinta de Pilar vinculada a Pablo Toviggino

Un día después de que trascendiera públicamente que había celebrado su cumpleaños en una quinta bajo sospecha de pertenecer a Pablo Toviggino —dirigente de peso en la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA )—, el juez Carlos Mahiques decidió apartarse de una de las funciones que desempeñaba en la Cámara Federal de Casación Penal.

El magistrado presentó su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I del máximo tribunal penal del país, ámbito que debe intervenir en la investigación por presunto lavado de activos vinculada a ese predio, valuado en 20,8 millones de dólares. Mahiques continuará, no obstante, como integrante permanente de la Sala III de la Casación.

Según publicó La Nación en una investigación firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, la revelación sobre el festejo desató una fuerte repercusión en los tribunales federales y expuso un posible conflicto de interés, dado que la Sala I debía pronunciarse sobre el expediente que analiza la titularidad real de la propiedad.

De acuerdo con ese medio, el juez formalizó su apartamiento mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña, para su elevación al Consejo de Superintendencia. En el escrito, Mahiques sostuvo que su decisión obedecía a razones “estrictamente funcionales” y evitó cualquier referencia al episodio difundido públicamente.

Según La Nación , el magistrado argumentó que la Sala I enfrenta una sobrecarga de trabajo significativa: 332 expedientes en trámite, con causas radicadas directamente en la Sala y otras distribuidas entre las vocalías, además de impugnaciones y recursos extraordinarios pendientes. También aludió a las tareas administrativas y de conducción interna que implica el cargo.

El juez explicó que ese volumen de trabajo —sumado a la incertidumbre respecto de la eventual extensión de su acuerdo en el Senado para permanecer en funciones hasta los 80 años— podría afectar el normal desempeño del tribunal. La situación, indicó, se vería agravada por el retiro del camarista Juan Carlos Gemignani.

Hasta su renuncia a la subrogancia, Mahiques debía resolver junto a Daniel Petrone y Javier Carbajo si la causa continuaría en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay —como plantean los acusados— o si regresaría al fuero Penal Económico bajo la órbita de Marcelo Aguinsky.

Consultado por el medio, antes de presentar su escrito, el magistrado negó haber celebrado su cumpleaños número 74 en la propiedad investigada. “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?”, respondió. “Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como establece el artículo 19 de la Constitución Nacional”, agregó.

La reconstrucción publicada por el diario, basada en testimonios de jueces, fiscales, dirigentes de la AFA y funcionarios del Gobierno, señaló que el festejo se realizó semanas antes de que estallara el escándalo que involucra a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El encuentro habría tenido lugar en una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y habría contado con la presencia de más de veinte invitados, entre magistrados y funcionarios judiciales.

Según detalló el informe, la lista de asistentes no trascendió públicamente, al igual que las imágenes del evento. En los pasillos de Comodoro Py, la celebración habría sido inicialmente motivo de comentarios reservados hasta que la investigación periodística le dio visibilidad.

El artículo también recordó que miembros de la familia Mahiques mantenían vínculos con la estructura de la AFA, aunque ambos hijos mencionados renunciaron recientemente a sus funciones dentro de la entidad.

En el escrito mediante el cual comunicó su apartamiento de la Sala I, el juez no hizo mención al caso ni a las derivaciones públicas del episodio. Señaló, en cambio, que su decisión apunta a “imprimir mayor celeridad procesal y evitar la prolongación de los procesos que inexorablemente se verificaría si fuese necesario una nueva conformación del Tribunal”.