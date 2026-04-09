Escándalo de las fotomultas: Cúneo declaró en la Justicia y denunció un negocio millonario ilegal

El polémico periodista Santiago Cúneo declaro ante la justicia que “las fotomultas es mejor negocio que el narcotráfico”. El periodista se presentó de manera “espontánea” y dio un pormenorizado detalle del entramado de Corrupcion detrás del sistema de fotomultas

Santiago Cuneo se presentó a declarar de manera espontánea en una causa por extorsión qué es investigada en Pilar . En su declaratoria el periodista describió un entramado millonario que involucra empresas, municipios y vínculos políticos en el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

Cúneo, ante el fiscal, habló de maniobras para evitar licitaciones, pagos a periodistas y un plan para dominar el conurbano.

La declaración testimonial de Gabriel Santiago Cúneo en la fiscalía de Pilar sumó un elemento explosivo a la investigación sobre el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires. En sede judicial, el periodista relató reuniones, viajes y conversaciones con el empresario Leandro Camani, a quien vinculó con un esquema de recaudación millonaria, presuntas maniobras para evitar licitaciones y vínculos con la política.

Según surge del expediente, Cúneo aseguró que el propio Camani le habría dicho que el sistema de fotomultas “es mejor negocio que el narcotráfico”, en referencia al volumen de dinero que genera. En su testimonio, también sostuvo que el problema del negocio era cómo “pasar la plata a negro para pagar coimas”, en una descripción que apunta directamente a un posible circuito de corrupción.

El periodista detalló además un presunto mecanismo para esquivar controles administrativos: el uso de convenios con universidades para canalizar contratos con municipios sin pasar por licitaciones públicas. Según su relato, este esquema permitía derivar fondos a estructuras intermedias, diluyendo la trazabilidad del dinero.

En otro tramo de su declaración, Cúneo afirmó que Camani proyectaba “tener el monopolio del conurbano bonaerense en cinco años”, y describió una estrategia de expansión territorial apoyada en vínculos políticos y operadores. También mencionó la existencia de periodistas “rentados” y transferencias de dinero vinculadas a empresas del sector.

testimonial

El testimonio incorpora además referencias a reuniones con dirigentes, eventos públicos y viajes privados en los que se habrían producido conversaciones clave sobre el funcionamiento del negocio. En ese contexto, el periodista señaló que el volumen de facturación mensual de una de las firmas involucradas rondaría los 2.600 millones de pesos.

La causa, caratulada como “Yofe, Matías y otros s/ extorsión agravada”, se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar y podría escalar en las próximas semanas si se profundizan las líneas de investigación mencionadas en la declaración. También se aguarda el resultado de los análisis de teléfonos que involucraría a funcionarios políticos y judiciales. La causa tiene como imputados al empresario Leandro Camani, el funcionario Matías Yofe y el empresario Atilio Escobar. La investigación se alinea con la causas llevadas adelante por el Fiscal Federal Paul Starc en la justicia federal de San Martín.