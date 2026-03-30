La Fiscalía pidió ante Casación que la causa por la mansión vinculada a la AFA vuelva a Comodoro Py

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar , le pidió a los jueces Mariano Borinsky , Angela Ledesma y Javier Carbajo que el expediente donde se investiga la lujosa mansión de Villa Rosa, partido de Pilar , vuelva a manos del juez federal Daniel Rafecas, magistrado quien tramitó la primera denuncia, formulada por Elisa Carrió.

En su dictamen presentado ante la sala I de casación, Villar sostuvo que la causa centrada en el presunto lavado de dinero a través de testaferros debe tramitarse en el ámbito donde se habría desarrollado la operatoria principal. A su criterio, el traslado del expediente al juzgado federal de Campana fue una decisión “prematura” y con fundamentos insuficientes.

La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad de 105 mil metros cuadrados, valuada en 17 millones de dólares, junto con otros bienes como vehículos de alta gama. Los principales imputados son Luciano Pantano y su madre, señalados como posibles testaferros de Pablo Toviggino .

En ese marco, la fiscalía remarcó que el eje de la maniobra no está en la ubicación de los bienes, sino en el circuito financiero que habría permitido desviar y ocultar el dinero. De acuerdo a fuentes judiciales, “el epicentro de los presuntos delitos de lavado se vincula con la actividad desarrollada en la sede de la AFA en la calle Viamonte”.

En enero pasado, la Cámara Federal de San Martín resolvió que el expediente pase a Campana. El argumento fue que los bienes bajo sospecha se encuentran en Pilar, dentro de esa jurisdicción. Sin embargo, tanto la fiscalía como otras instancias judiciales se opusieron a ese criterio, al considerar que la maniobra investigada tiene alcance más amplio y conexiones con operaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto llegó a la Cámara de Casación, que ya aceptó tratar el planteo y deberá definir dónde continúa la investigación. “Se trata de establecer cuál es el juez natural del caso”, explicaron fuentes del expediente, en referencia a la garantía constitucional que impide asignar tribunales de manera arbitraria.

La causa atravesó diversas instancias y cambios en su integración. Incluso uno de los jueces de casación se apartó por “cuestiones de decoro”, lo que obligó a reconfigurar el tribunal que deberá tomar la decisión final.

En paralelo, el foco del expediente apunta a la posible existencia de una red financiera internacional utilizada para canalizar fondos vinculados a la AFA. La hipótesis judicial apunta a que esos recursos habrían sido desviados mediante sociedades intermediarias y luego reingresados al circuito económico a través de la compra de bienes, como la propiedad en Pilar.

“Se busca determinar el origen del dinero”, indicaron fuentes del caso, en una investigación que todavía se encuentra en etapa preliminar, pero que ya tiene derivaciones en distintos fueros y jurisdicciones.