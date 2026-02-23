Licitación de la Ruta 7 a privados: plazos, nuevas obras y peajes

El Gobierno nacional anunció este lunes el llamado a licitación de una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones para adjudicar la modernización de rutas nacionales a privados. Entre los tramos comprendidos se encuentran los 329 kilómetros de la Ruta 7 que atraviesan Mendoza desde el Arco Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor. Desde el Gobierno de Mendoza celebraron el anuncio y dieron detalles acerca de los plazos estimados y las obras que podrían hacerse, además del funcionamiento de los peajes.

A través de la Resolución 174/26, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones que contempla la construcción, explotación, administración y mantenimiento de 3.920 kilómetros de rutas nacionales.

Entre los tramos comprendidos en esta convocatoria se incluyeron los 329,09 kilómetros de la Ruta Nacional 7 que atraviesan Mendoza de Este a Oeste y que van desde el Arco Desaguadero en el Departamento de La Paz, hasta el Paso Internacional Cristo Redentor camino hacia Chile.

Desde el gobierno de Javier Milei destacaron que este nuevo esquema de administración de las rutas nacionales apunta a “mejorar los estándares de operación y mantenimiento, promover la inversión privada, optimizar la seguridad y la calidad de los corredores, y generar beneficios concretos para los usuarios y para el desarrollo productivo de las economías regionales”.

En el Ejecutivo de Mendoza venían siguiendo con atención los anuncios relacionados a la Red Federal de Concesiones y había mucha expectativa respecto a la Ruta 7 , ya que es una demanda de la gestión de Alfredo Cornejo a la Nación desde hace años.

En ese sentido, el gobernador hizo referencia al llamado a licitación oficializado este lunes y planteó que “es algo que estamos reclamando desde hace mucho tiempo”.

“Nos gustaría que empresas mendocinas compitieran por eso. Hay empresas constructoras importantes con interés en la Ruta 7”, advirtió el mandatario mendocino este lunes, durante la inauguración del nuevo Parque Solar Anchoris, en Luján de Cuyo.

Cornejo hizo hincapié en que “la Ruta 7 es clave para el Mercosur, no solo para Argentina. Hoy hay más de mil camiones que transitan por ahí a diario, tiene un flujo importante , es una ruta insegura, por su tráfico y porque está muy deteriorada por muchos años de dejadez de varios gobiernos nacionales”.

El gobernador tiene la expectativa de que la licitación tenga “muchos oferentes” y resaltó que “es una ruta que requiere una inversión importante”.

Plazos estimados, obras esperadas y peajes

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, dio algunos detalles del alcance que tendría esta licitación para una ruta estratégica para la provincia de Mendoza.

Entrevistado en el programa “Digamos Todo”, de MDZ Radio 105.5 FM, Mema remarcó que “el Gobierno nacional está llamando a licitación para la reconstrucción y mantenimiento de la ruta 100% con fondos privados”. Explicó que quien resulte adjudicatario tendrá que hacer la inversión con fondos propios o financiamiento y luego recuperar la inversión a través de dos variables.

“Una es el peaje con la que deberán recuperar la inversión y hacer el mantenimiento también, esa es la gran diferencia y el gran paso adelante. Y a su vez, se ha sumado en este tramo de 329 kilómetros la posibilidad al adjudicatario de hacer explotación económica en algunos terrenos aledaños a la ruta”, precisó el funcionario.

San Martín - Ruta 7.

El ministro provincial señaló que la inversión prevista por los potenciales oferentes no será inferior a los 300 millones de dólares y que la concesión tendría previsto un plazo para recuperar y sacar retribución por entre 20 o 30 años.

“Hay una ecuación económica que tiene que fijar el oferente, con las pautas económicas que ponga el Gobierno nacional. Según el costo que tenga el peaje va a ser el tiempo de recuperación. Creo que van a buscar un punto medio, con un peaje pagable que obviamente tendrá un costo distinto para los camiones porque generan mayor desgaste en la ruta que un automóvil”, indicó.

A su vez, en base a la inversión propuesta y el costo del peaje se determinaría la cantidad de años que durará la concesión. “Tiene que ser para recuperar la inversión, para tener rentabilidad y a su vez hacer el mantenimiento de la ruta”, expresó Mema.

En cuanto a los emprendimientos de explotación económica que contempla la licitación, dependerán de la propuesta que haga cada oferente. En el Gobierno de Mendoza estiman que podrán ser servicios comerciales en general, gastronómicos, hoteleros o estaciones de servicio.

Respecto a los plazos para el inicio de las obras, el ministro Mema explicó que “la licitación prevé un plazo de 60 días para la apertura de ofertas. Creo que estarán entre unos 45 y 60 días más analizando las ofertas, según la complejidad y cantidad que haya. Y ahí tendrán un mes para comenzar las obras y se definirá el ritmo de inversión. Esperamos que tenga distintos puntos de inicio de obra porque son 329 kilómetros. Estimo que de acá a seis meses debería estar en obra”.