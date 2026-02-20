Corte programado en la ruta 7: horarios, días y motivos

El paso a Chile por alta montaña por la ruta 7 estará cortado por alguna hora el sábado 21 de febrero porque pasará por ese camino la Vuelta Ciclista de Mendoza. Esta es una de las etapas más llamativas y decisivas del recorrido. Cómo afectará a las personas que quieran cruzar por el paso Cristo Redentor .

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Montaña, la ruta 7 estará cortada el día sábado 21 de febrero desde la 7. “Se realizará la etapa Uspallata-Cristo Redentor de la Vuelta Ciclista de Mendoza por lo que se cortará el tránsito hacia alta montaña”, informaron.

“Luego de la largada que será cerca de las 9 en el Centro de Uspallata, se podrá restablecer el tránsito desde Argentina hacia Chile ”, agregaron.

En cuanto al tránsito desde Chile hacia Argentina, explicaron que se realizarán cortes de circulación en Las Cuevas y Punta de Vacas. “Cuando pase el núcleo de la carrera se restablecerá el tránsito”, cerraron.

La etapa 9 de la Vuelta Ciclista de Mendoza es la “reina” de alta montaña. Este tramo se desarrolla en su totalidad en territorio de Las Heras y va desde Uspallata hasta Cristo Redentor. “Esta jornada es históricamente decisiva y una de las más esperadas por el público”, comentaron desde la Municipalidad de Las Heras.

El corte programado en la ruta 7 será desde Uspallata hacia alta montaña.

La Vuelta Ciclista de Mendoza celebra 50 años de historia, convocando a equipos nacionales e internacionales y movilizando a miles de mendocinos y turistas a lo largo del territorio provincial.

Paso a Chile complicado

Esta semana el paso a Chile estuvo cortado desde el jueves 19 a las 10 hasta el viernes 20 a las 12 por desinfección.

Las autoridades chilenas informaron que era necesario hacer tareas preventivas de desinfección y control sanitario en todo el complejo fronterizo Los Libertadores porque encontraron mosquitos transmisores de dengue.