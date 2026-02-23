El Gobierno nacional autorizó la licitación para arreglar el camino a Chile: los detalles

Finalmente, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó la licitación de la Ruta Nacional 7, camino a Chile . De acuerdo a la Resolución 174/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el llamado a licitación incluye el tramo entre el Arco del Desaguadero hasta el límite con Chile.

Lo anunciado fue prometido por el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la visita que hizo a Mendoza en enero. En aquel entonces, el funcionario de Javier Milei aseguró que en el mes de febrero se llamaría a licitación para la reforma estructural de la Ruta 7 en el tramo de Mendoza, tanto en el que va desde el Arco Desaguadero en La Paz hasta el inicio de la Variante Palmira, como el que comprende desde Agrelo hasta el cruce a Chile en Alta Montaña.

Si bien Mendoza quedó afuera del llamado a licitación que formalizó el Gobierno nacional el pasado 11 de febrero para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales; en esta oportunidad, y antes de que finalice el mes, Nación cumplió.

"Ruta Nacional 7, camino a Chile, a licitación. Por Resolución del Ministerio de Economía de la Nación, el equipo de @LuisCaputoOK autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional (Etapa III – Red Federal de Concesiones), que incluye el Tramo Cuyo. Del límite con San Luis al límite con Chile: reglas claras e inversión privada", destacó en su cuenta de X, Natalio Mema , ministro de Gobierno de Mendoza.

"Tal como anunció Diego Santilli, estamos cerca de que finalmente se intervenga la Ruta 7. Mendoza necesita infraestructura estratégica para crecer", agregó el funcionario.

Días atrás, en diálogo con MDZ Radio, Mema fue contundente: "El llamado a licitación será en febrero". A pocos días para que finalice el mes, lo prometido por Diego Santilli se oficializó.

Los detalles del llamado a licitación

Tras numerosas denuncias y siniestros viales por las pésimas malas condiciones de la Ruta 7, el Gobierno Nacional cumplió. El estado de la calzada es deplorable en varios tramos, e incluso, después de las grandes tormentas de enero, algunas partes del camino fueron arrasadas por los aludes de piedra y barro, y nunca fueron reparadas. Por esto el reclamo del Gobierno provincial a la gestión libertaria, teniendo en cuenta que el arreglo de las rutas nacionales es exclusivo de Nación.

Lo oficializado este lunes se enmarca en el plan "Red Federal de Concesiones - Etapa III", que incluye los Tramos Cuyo, Centro Norte, Noreste, Chaco, Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, para el llamado a licitación pública. Puntualmente, son segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105.

En esta nueva instancia se incorporan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en ocho tramos estratégicos que atraviesan 11 provincias, alcanzando un total superior a 9.000 kilómetros concesionados en todo el país. En el caso de Mendoza, se contempla la concesión de 329 kilómetros.

Con el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones ingresa en su fase final, completando el proceso integral previsto para la modernización de la red vial nacional.… pic.twitter.com/N4ZSKodD29 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 23, 2026

La convocatoria está dirigida a empresas locales e internacionales interesadas en asumir, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales.

Según el cronograma oficial, las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. En tanto, la presentación de ofertas será hasta el 18 de mayo a las 12, mientras que la apertura se hará ese mismo día a partir de las 13, mediante acto público en la plataforma CONTRAT.AR.

Asimismo, para avanzar con la licitación, también se anunció la creación de la "Comisión Evaluadora ad hoc" para el proceso de selección, que estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes.