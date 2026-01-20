La encuesta que posiciona a Javier Milei como hacedor de los "Milagros inesperados"

La última encuesta nacional de DC Consultores sobre la realidad del país, las proyecciones económicas y los últimos acontecimientos internacionales en los que el Gobierno nacional fijo postura, marcan un escenario propicio para el presidente Javier Milei .

Aníbal Uríos, director de la consultora , manifestó a MDZ que el objetivo del sondeo fue el de mostrar las diferencias entre dos modelos antagónicos de país, más conocido como “la grieta”, buscando cuales son los vínculos que generan empatía en la sociedad en cada uno de los polos opuestos.

Para llegar al objetivo se valieron de preguntas disruptivas, que descolocan al entrevistado posibilitando que baje la guardia y responda sinceramente. La encuesta se realizó entre los días 10 y 11 de enero, mediante el sistema de dispositivos móviles sobre 1.915 casos distribuidos en todo el país.

La primera pregunta de DC Consultores es sobre sobre el rumbo económico del país. Para el 62,24% de los encuestados el rumbo de la motosierra y la poca injerencia del estado es el correcto. Mientras que el 16,33% de los sondeados añora el modelo kirchnerista.

Otro punto contundente de la encuesta es sobre la actividad del sector privado, para el 77% las políticas implementadas por Javier Milei favorecen a la actividad privada, contra el 23% que está en desacuerdo.

Por otra parte, el 36,3% de los encuestados cree que la expectativa y la esperanza económica es lo que une a la sociedad con el gobierno de Javier Milei.

Las provincias el motor de la economía Argentina

La segunda parte de la encuesta de DC Consultores se centra sobre las provincias que serán el motor del desarrollo argentino en los próximos años.

Los palmares se los llevo la provincia de Neuquén cosechando, gracias al yacimiento de Vaca Muerta, el 41,4% de las respuestas. Seguido por el litio jujeño con el 27,2% de las contestaciones. Mas atrás quedaron la industria minera de Mendoza (16,8%) y la actividad agrícola ganadera de la provincia de Buenos Aires (14,6%).

Encuesta Grafico 3

Momento Hollywood

Una de las características distintivas que tiene la consultora dirigida por el politólogo Aníbal Uríos, son las preguntas disruptivas. En este caso le pidieron a los encuestados que elijan entre las siguientes cinco películas: “Cuenta conmigo”, “Los sospechosos de siempre”, “El pasado no perdona”, “El ilusionista” y “Milagros inesperados” para definir al peronismo/kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

El 45, 65% de los encuestados eligieron la película “Los sospechosos de siempre” para definir al peronismo y sus variantes; el segundo film más elegido para definir a las tribus peronistas fue “El pasado no perdona”.

Encuesta grafico 4

En tanto la película elegida para representar a La Libertad Avanza, por el 50,54% de los sondeados fue “Milagros inesperados”, mientras que el 20,43% se inclinó por el largometraje “Cuenta conmigo” para definir al partido violeta.

Encuesta Grafico 5

Capitulo Venezuela

Otro ítem de la encuesta de opinión, presentado como “Bonus track: Venezuela”, es lo que piensa la sociedad argentina sobre la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

La respuesta no deja dudas ya que el 77,55% opino a favor de la intervención norteamericana en Venezuela; desglosado de la siguiente forma: el 56,12% está de acuerdo en todo, mientras que el 21,43% solo apoya la captura de Nicolás Maduro.

En la vereda de enfrente se ubica el 22,45 de los encuestados que no están de acuerdo con la intervención militar estadounidense, afirmando que solo van por el petróleo.

Encuesta grafico 6 Vea la encuesta completa

El milagro inesperado de Milei es que cumple con las promesas de campaña

En diálogo con MDZ, Aníbal Uríos, explico el porqué de la elección de la película “Milagros inesperados” para definir a La Libertad Avanza, “tiene que ver con que la sociedad argentina venía descreída de la política. Y el milagro inesperado viene porque por fin los argentinos tenemos un presidente que cumple con lo que dice. Creo que ese es el ancla de la elección de 'Milagros inesperados', para mí no tiene nada que ver con la economía, ni con los resultados; tiene que ver con la percepción de que por fin la política argentina con Javier Milei está cumpliendo con la palabra empeñada”.

Por otra parte, el director de DC Consultores, sostuvo que otro dato que marca un cambio de época en la sociedad argentina tiene que ver con que el campo no es más el motor del desarrollo: “Esto está relacionado con las malas políticas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, de no saber potenciar el campo. Ojo que también es un tirón de orejas para los del campo, la sociedad les está diciendo que dejen de llorar y se pongan las pilas. Ahora la mirada de la gente a Vaca Muerta y al Litio es una apuesta a un futuro muy interesante”.

Y en cuanto al peronismo, el encuestador manifestó que “deberá reconstruirse seriamente porque para la gente son los sospechosos de siempre. No solo por la corrupción, sino porque que siempre hacen lo mismo y los resultados son siempre los mismos”, finalizó Aníbal Uríos.