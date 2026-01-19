Javier Milei activa el Congreso en febrero con el llamado a sesiones extraordinarias para tratar un tema caliente

Con una agenda ambiciosa y plazos acotados, el oficialismo enfrenta un Congreso donde nada está garantizado.

La nueva Cámara de Diputados debutó con una sesión maratónica por el Presupuesto 2026.

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la Ley de Glaciares, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma del jefe de Estado y del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

Los asuntos a tratar durante el período extraordinario se detallan en un anexo identificado como IF-2026-06047221-APN-JGM, que forma parte integrante del decreto.

El temario incluye el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639) y la Ley de Modernización Laboral.

También se incorporaron el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a ser remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, y la consideración del acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.