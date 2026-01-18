Javier Milei en Davos insistirá en consolidar a la Argentina como "caso de éxito" y alinearse con Trump

El presidente de Argentina , Javier Milei , estará esta semana en Suiza para participar del influyente Foro Económico Mundial de Davos , que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero, con la intención de consolidar la imagen de su país como un “caso de éxito” ante la élite financiera global y reforzar su alineamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Fuentes cercanas a la organización del viaje aseguraron a la Agencia Noticias Argentinas que Milei buscará posicionarse como el principal referente de las ideas de Trump en el Cono Sur, en medio de un contexto geopolítico en plena transformación.

Durante el foro, el mandatario argentino tiene preparado un discurso en el que defenderá la apertura económica, las políticas de libre mercado y resaltará los logros de su gestión en materia de reformas estructurales y orden macroeconómico. En presentaciones previas, Milei ha sostenido que “el tiempo de cambio está tocando la puerta” y que la Argentina se ha convertido en ejemplo de adopción de ideas liberales ante un auditorio internacional.

La agenda de Milei en Davos también será una oportunidad para mostrar su afinidad ideológica con Trump, que asiste al foro con una de las delegaciones más numerosas de Estados Unidos . Ambos líderes compartirán escenario y sus intervenciones están previstas el mismo día, lo que aumentará las expectativas sobre posibles reuniones bilaterales o instancias de coordinación política.

Además, Milei llevará consigo la carta de invitación de Trump para formar parte de la Junta de la Paz propuesta por el mandatario estadounidense para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza, un gesto que reforzaría su rol como interlocutor regional.

El viaje llega en un momento en que la Argentina busca afianzar su posición en la escena internacional, atraer inversiones y consolidar alianzas estratégicas en el marco de un escenario global complejo que incluye tensiones geopolíticas y debates sobre el futuro económico mundial.

Aunque el foco principal estará en la economía y la política internacional, también existe incertidumbre sobre si Milei abordará temas culturales o sociales polémicos como lo hizo en su anterior intervención, donde cuestionó agendas progresistas. Este año, la expectativa está puesta en un discurso más centrado en los logros de su gestión y su respaldo explícito a las posiciones de Trump en política exterior y economía.

En este contexto, la participación de Milei en Davos 2026 busca consolidar su rol como promotor de las ideas liberales en Latinoamérica y fortalecer la presencia de Argentina en foros globales clave, al tiempo que estrecha lazos con aliados políticos de peso internacional.