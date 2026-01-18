Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino tras su show con Javier Milei y le puso un sobrenombre durísimo

Con un juego de palabras cargado de sarcasmo, Jorge Rial reflotó la discusión sobre los artistas y el financiamiento estatal. Así renombró al Chaqueño Palavecino.

Jorge Rial no tuvo piedad con el Chaqueño Palavecino tras su dueto con el Presidente. / Captura TV

El escenario del Festival de Jesús María 2026 se convirtió en el epicentro de una polémica que sacude al mundo del espectáculo y la política. La inesperada aparición del presidente Javier Milei, quien se subió a las tablas para entonar Amor Salvaje junto al Chaqueño Palavecino, desató una catarata de reacciones.

Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María Entre las voces más críticas apareció la de Jorge Rial, quien no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra el referente del folklore, marcando una vez más su distancia irreconciliable con la gestión actual y sus aliados ocasionales.

El ácido descargo de Jorge Rial tras la presentación de Milei en Córdoba Fiel a su ADN confrontativo y sin vueltas, Rial utilizó su cuenta oficial para disparar directamente al corazón del prestigio del artista salteño. El periodista aprovechó el contexto de ajuste y las críticas oficialistas hacia los festivales públicos para exponer una supuesta contradicción.

milei con el chaqueño palavecino en jesus maria Javier Milei sorprendió a todos al cantar "Amor Salvaje" en el escenario mayor de Córdoba. Con un posteo que rápidamente se volvió viral, el ex Intrusos cuestionó la coherencia del cantante al mostrarse tan cercano al líder libertario en pleno escenario cordobés: “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”.

milei chaqueño posteo rial El "Chaqueño Pagavecino": el apodo que Rial viralizó para cuestionar los cobros del artista. x Con este juego de palabras, el comunicador hizo alusión a las etiquetas que suelen usarse desde el sector político de Milei para señalar a músicos que cobran contratos públicos, devolviéndole el dardo al artista tras la "buena onda" exhibida ante las cámaras en el festival de doma y folklore.