Aseguran que Morena Rial encargó macabros trabajos a una bruja: qué pidió para su padre, Jorge Rial

En LAM, contaron que durante un tiempo la mediática le solicitó a una hechicera y tarotista una serie de rituales, en los que incluyó un particular pedido para el conductor de C5N.

Morena Rial quedó nuevamente en el ojo de la tormenta mediática, luego de que aseguraran que la mediática encargó a una bruja una serie de macabros trabajos, incluyendo una solicitud especial para su padre, Jorge Rial.

El revuelo se generó a partir de que se dieran a conocer presuntos chats de la joven, que datan de años atrás, y en LAM (América TV) revelaron los detalles sobre este ida y vuelta entre Morena Rial y una bruja, con magia negra, amarres y rituales de por medio.

La encargada de sacar a la luz este entramado fue la periodista Pilar Smith, quien le contó a Ángel de Brujto que dialogó con Ailuz, la bruja que contactó Morena Rial. Según la especialista en espectáculos, la tarotista aceptó algunos de los pedidos de la hija de Jorge Rial, pero otros no, por considerarlos "más oscuros".

Morena Rial y el pedido a una bruja para "endulzar" a Jorge Rial Morena Rial, involucrada en oscuros pedidos a una bruja "Morena le pidió a Ailuz que prendiera velas para que ella pudiera trabajar con Marcelo Tinelli", comenzó Smith sobre el encargo menos comprometedor. Sin embargo, luego la comunicadora pasó a comentar que el último embarazo de la mediática "fue producto de un ritual".

La bruja también le confesó a Pilar Smith que Morena Rial encargó "amarres" para los jóvenes que fue conociendo en los últimos años. Mientras que respecto a Jorge Rial, la actual reclusa le solicitó a la bruja "endulzamientos", para que el conductor le alquile un departamento y siga aportando económicamente.