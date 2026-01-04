Jorge Rial compartió fotos del alarmante momento que atravesó en sus vacaciones

El conductor quedó en medio de una tensa situación en México junto a su pareja, y a través de las redes sociales publicó un par de imágenes sobre ese instante.

Jorge Rial pasó un alarmante momento durante sus vacaciones en México, pero más allá del susto, el conductor destacó la conducta del pueblo mexicano frente a una situación adversa.

Desde sus historias de Instagram, el periodista que se encuentra de vacaciones en el mencionado país fue sorprendido por un fuerte movimiento sísmico. "Mi primer terremoto en México. 6.6 en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme", escribió Rial sobre una de las imágenes que compartió.

El susto que pasó Jorge Rial durante sus vacaciones en México posteo rial Jorge Rial publicó una imagen de la gente en las calles tras el terremoto en México. Instagram @jrial Luego, el periodista se refirió a la actitud de la gente durante el terremoto al destacar: "Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer".

Respecto al epicentro del movimiento, Jorge Rial detalló: "El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de CDMX, pero se sintió fuerte. Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad".