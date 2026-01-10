George Glooney rompió el silencio y atacó a Donald Trump con una frase fulminante

Instalado en una exclusiva propiedad en la Provenza, George Clooney cuestionó a los medios y predijo un cambio para noviembre de 2026.

El actor recordó sus viejos encuentros con el presidente en clubes. / IMDB

La grieta en Hollywood sumó un nuevo y explosivo capítulo que tiene como protagonistas a George Clooney y Donald Trump. El actor, que decidió fijar su residencia en el Viejo Continente como una forma de protesta política, se convirtió en el blanco de las críticas del mandatario tras una reciente entrevista con Variety.

Clooney vaticinó un cambio político para las elecciones parlamentarias de noviembre de 2026. Joe Raedle/Getty Images Lejos de amedrentarse por los dardos del presidente, el protagonista de Jay Kelly redobló la apuesta y lanzó una ironía que sacudió las redes sociales en este inicio de 2026, vinculando el futuro del país con los próximos comicios parlamentarios.

Por qué Trump atacó a George Clooney tras su mudanza a Francia La disputa se encendió cuando Clooney recordó sus años de cercanía con el republicano antes de que este llegara al poder. Según el actor, Trump solía contactarlo con frecuencia e incluso intentó facilitarle atención médica en el pasado. Sin embargo, su mirada actual es implacable y lo calificó como “bastante estúpido”, lo que generó un posteo de Nochebuena por parte del jefe de Estado.

En dicho mensaje, el presidente afirmó que el ganador del Oscar “consiguió más prensa por meterse en política que por sus películas mediocres” y lo sentenció como “el peor analista político de todos los tiempos”.

Donald Trump utilizó sus redes sociales para atacar la carrera actoral de Clooney, calificándola de "mediocre". Getty Images Donald Trump también aprovechó para cuestionar la decisión del actor y su esposa, la abogada Amal Clooney, de obtener la ciudadanía francesa. La pareja vive actualmente en una finca del siglo XVIII valuada en 8,3 millones de dólares, situada en la región de la Provenza. El mandatario fue mordaz al señalar que el actor "jamás fue una verdadera estrella de cine" y que solo era "alguien común que se la pasaba quejándose". Además, le recriminó haberle quitado el apoyo a Joe Biden en la campaña de 2024, tildándolo de oportunista político.