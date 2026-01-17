Choque en manos de Martita Fort: cómo se encuentra la mujer de 89 años que fue atropellada

La hija de Ricardo, Martita Fort, se vio envuelta en un accidente de tránsito donde una anciana resultó herida y debió ser trasladada por el SAME.

Martita Fort sufrió un accidente vial este sábado 17 de enero en el barrio de Belgrano. / Instagram

El barrio de Belgrano se vio sacudido este sábado 17 de enero de 2026 por un dramático episodio que involucró a Martita Fort. En una jornada que se perfilaba tranquila en la Ciudad de Buenos Aires, la heredera del recordado Ricardo Fort protagonizó un siniestro vial que encendió todas las alarmas.

Marta Fort atropelló a una anciana en pleno Palermo Marta Fort atropelló a una anciana en pleno Palermo. Video: Instagram @elejercitodelam El accidente se produjo cuando la joven circulaba por la zona y, de manera repentina, se encontró con una situación de riesgo que terminó con una persona herida y la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

El estado de la anciana atropellada por Marta Fort La mayor preocupación de la tarde giró en torno a la salud de la otra protagonista del choque: una mujer de 89 años. La cuenta oficial de Infama en X adelantó que la víctima fue asistida de urgencia en el lugar. "Se la llevó el SAME", ratificó el abogado de la familia Fort, confirmando que la señora fue derivada a un centro asistencial.

Afortunadamente, a pesar del susto y la avanzada edad de la damnificada, fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro.

choque-marta-fort-1 El SAME debió trasladar de urgencia a una mujer de 89 años que fue impactada por el vehículo de la modelo. INFAMA Por su parte, Martita Fort se encuentra en perfecto estado de salud, aunque lógicamente impactada por el momento vivido en pleno Belgrano. Su círculo íntimo aseguró que la joven está tranquila y que Carozza se comprometió personalmente a realizar un seguimiento sobre la evolución de la mujer lesionada.