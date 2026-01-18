Verano atípico: un mundo convulsionado, sorpresas en Davos y qué pasará en Argentina

Javier Milei parte mañana a Davos . Llegará a esa ciudad después de una escala en Zurich. No hay, por ahora, ninguna bilateral confirmada mas allá de un encuentro con foto para saludar al presidente suizo, Guy Parmelin.

El resto de la agenda está conformada por un encuentro con las cabezas de las principales empresas que concurren al encuentro en Davos y el discurso que dará el miércoles a las 11.15.

La presencia de Milei ya no es una más dentro del foro de Davos. La figura colorida y hasta exentica que los empresarios vieron en su primera y, quizás, su segunda participación allí cuando intentó enseñarles los principios básicos del capitalismo, se fue convirtiendo en un presidente que gana elecciones y cierra acuerdos estratégicos con Donald Trump , por ejemplo.

Son otros términos y es otro mundo el que estará arriba de la mesa de deliberaciones en este turno de Davos. En esos términos hoy aparecen tantas certezas como interrogantes.

Es por eso que el mensaje de Milei obviamente volverá a estar centrado en una defensa del capitalismo y una denuncia a los desvíos del socialismo y la izquierda en los duros y clásicos términos libertarios, pero después también en la definición de ese nuevo barrio mundial en el que eligió vivir Argentina .

La salida de Nicolás Maduro de Venezuela es solo el comienzo de una era. La venta de petróleo venezolano a Estados Unidos, que ahora lo controla y el nuevo acuerdo con la “fantástica” Delcy Rodríguez, según definición de Donald Trump, también. Pero en esa misma línea hay que poner la nueva revelación del fin de semana sobre los contactos de hace meses entre Washington y Diosdado Cabello, el monje diabólico más temido de todo el régimen chavista.

Hay dudas, muchas dudas, que aún no se despejan y el gobierno argentino lo sabe, aunque se mantenga más firme que nunca en su alianza con Trump.

Ayer Argentina dio otro paso al colocar dentro de la lista de organizaciones terroristas a las Fuerzas Quds, el brazo militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Tuvo dos repercusiones inmediatas: un saludo directo del Departamento de Estado desde Washington y la felicitación de Guideon Sa’ar, el Canciller israelí.

¿Habrá cambio de régimen en Irán?

La situación en Irán se vuelve cada día más insostenible, lo que no implica que le régimen que lidera el ayatola Alí Hoseiní Jamenei va a caer en lo inmediato. La represión en las calles, que comenzó como reacción a una situación económica desastrosa con aumento de la inflación sin control y siguió con la protesta de mujeres que ya no quieren soportar el yugo musulmán y jóvenes universitarios que impulsan un cambio, suma ya tantos muertos que es difícil encontrar un número creíble.

Se cree que entre 12.000 y 20.000 personas murieron en las calles. Unos cientos fueron encarcelados y algunos condenados a ejecución inmediata. A pesar de los razonamientos de la loca izquierda local que por extrañas razones defiende a los regímenes opresivos de Medio Oriente, debe recordarse que en Irán existen las ejecuciones en la plaza pública que consisten en colgar al condenado desde una grúa de construcción. Además, los procesos son sumarísimos y sin abogado defensor.

Según Donald Trump, que ordenó evacuar a las bases estadounidenses de la zona por temor a ataques iraníes, pero que después deja trascender que tiene algún dialogo con elementos en Teherán, las ejecuciones en Irán por ahora fueron suspendidas. Sobra de todo en este mundo, pero falta mucha información verdadera.

En medio de todo esto Milei hablará en Davos, sumándole además la firma de ayer del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tiene el apoyo mayoritario del viejo continente, pero el rechazo de Francia, donde el viernes volvieron a recrudecer las marchas de productores agropecuarios que impulsan un bloqueo a la venta de cualquier producto que llegue desde el sur.

Pragmatismo libertario

En este tema Argentina hace equilibrio y Milei demuestra un pragmatismo que pocos le reconocen. Mientras se abraza con Donald Trump y apoya la firma del tratado con la UE, sin tener contacto con Lula Da Silva, el país mantiene sus relaciones comerciales con China sin cambio alguno. Aquí hay una novedad: se volvió a activar la negociación para ponerle fecha al viaje de Milei a China, donde habrá escala en Beijing y Shanghai.

En el regreso de las vacaciones de muchos ministros se comentó el viaje de Federico Sturzenegger a esas tierras como un antecedente de las buenas relaciones que se mantienen con China al mismo tiempo que con Trump. No es para menos: en enero las ventas de carne de Argentina a China llegaron a representar el 70 % de las exportaciones del sector.

Que pasa con la economía puertas adentro

La temporada de verano vino bien para el turismo con una ocupación hotelera que va del 75 al 90 % en la costa. En otros destinos se registran números parecidos. La novedad, de todas formas, será el récord de dólares que los argentinos le dejaron este año a Lula Da Silva.

En Mar del Plata, mientras tanto, el productor Carlos Rotemberg lanzó este fin de semana uno de los termómetros clave de cada temporada: se vendieron 15 % menos de entrada que en el verano de 2025. De todas formas, parece que no es para desesperarse. En el 2024 la venta de entradas había dado un salto importante y el año pasado el número se mantuvo. Por lo tanto, los teatros en la costa aun festejan.

En los números grandes hay otros temas que preocupan. El Riesgo País, nuestro gran registro de la realidad, llegó a tocar los 550 puntos y de ahí no baja. Es cierto que en el 2025 hubo una caída de 900 puntos, pero si Argentina quiere salir al mercado de manera genuina debe acercarse a los 220 puntos de Brasil, por ejemplo.

La consultora Quantum, que dirige, Daniel Marx enumeró la semana pasada en un informe, los puntos que el mercado mira con dudas a la hora de evaluar el riesgo argentino y las razones por las que no baja de más de 550 puntos.

Las reservas pendientes

Ahí figuran: la acumulación de reservas, un acuerdo final con el FMI y los acreedores externos, reducción del cepo a empresas, mas disponibilidad para atender los vencimientos de los servicios de la deuda, reordenamiento del mercado de dinero con foco en tasas de interés y expectativas de inflación (en esto ven como clave el retorno a una curva de baja del IPC después del 2.8 % de diciembre) y finalmente, una demostración definitiva del gobierno del control político sobre el Congreso para avanzar en reformas.

No hay nada nuevo en esto, solo la misma agenda de temas pendientes que el mercado mira diariamente. El 11 de febrero el gobierno volverá a la carga con la votación de la modernización laboral en el Senado. El número parece estar consolidado, pero aun falta cerrar la discusión con los gobernadores.

La ley de modernización laboral viene con un capítulo de baja de impuestos, sobre todo en Ganancias, que impacta directamente en la coparticipación y por lo tanto la caja de muchos gobernadores.

La lista de los gobernadores

Gráfico de la Oficina Nacional de Presupuesto: porcentaje de recursos nacionales que recibe cada provincia sobre ingreso total.

Captura de pantalla 2026-01-18 a la(s) 3.35.20a. m.

Habrá que explicarle a las PyMEs, por ejemplo, si la baja de impuestos se posterga en pos de conseguir la ley. No sería la primera vez que sucede ni en este gobierno ni tampoco en anteriores.

La dependencia de las provincias de los recursos de origen nacional es demoledora. Un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, que depende del Congreso de la Nación, actualizó el porcentaje final de impuestos nacionales que recibió cada provincia en 2024 hacia 2025 con relación a los recursos internos que genera. Hay provincias, como Formosa, que recibe por impuestos nacionales el 84 % de sus ingresos. Ese gráfico muestra claramente otro límite que la economía no puede superar.