El Chaqueño Palavecino rompió el silencio y se refirió al posteo de Jorge Rial: "Yo no..."

Javier Milei participó del Festival de Jesús María y se animó a subir al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino. El presidente cantó Amor Salvaje y despertó una fuerte polémica en las redes sociales.

Entre las reacciones más resonantes apareció la de Jorge Rial, crítico habitual del mandatario y atento a cada una de sus apariciones públicas. El conductor de C5N fue contundente a la hora de opinar y destrozó al artista salteño.

"¿El Chequeño Palavecino? ¿No era así como se llamaba a los artistas que viven del Estado? ¿O será mejor decir el Chaqueño Pagavecino?", fue el posteo que decidió compartir. En medio de todo esto, el cantante rompió el silencio en una entrevista con El Tribuno y le contestó de manera contundente.

La respuesta del Chaqueño Palavecino a Jorge Rial La contundente respuesta del Chaqueño Palavecino tras el posteo de Jorge Rial por el show con Javier Milei "Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada", comenzó diciendo el Chaqueño de forma seria y tajante. Luego, dejó en claro que "me gusta la parte social, sabía que cantaba y bueno, es el presidente de la nación".